Как переселенцам восстановить паспорт: разъяснение Минреинтеграции

Украинские переселенцы должны пройти процедуру идентификации в случае, если им необходимо восстановить свой паспорт.
Об этом сказано в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Как отмечают в ведомстве, процедура идентификации может усложниться в случае, если человек не может предоставить другой документ, в котором содержится его фотография.
Тогда проверка факта принадлежности человека к гражданству Украины может происходить при помощи Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы или других информационных баз. В процессе проверки также учитывается вся информация, которую подал заявитель.
В случае, если при помощи полученной информации личность все так же не идентифицировали, применяется процедура опроса свидетелей, которых указывает заявитель. Процедура может происходить в режиме видеоконференции.
В ходе проведения видеоконференции свидетель должен предъявить документы, которые удостоверяют его личность и подтверждают гражданство Украины или специальный статус члена семьи. Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа/подразделения ГМС.
Сотрудник ГМС должен записать видеоконференцию, поскольку эта запись дополняет анкету для оформления нового паспорта.
Напомним, ранее в Государственной миграционной службе подчеркивали, что украинцы не должны обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, которые закреплены миграционным законодательством.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.