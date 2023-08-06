RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как переселенцам восстановить паспорт: разъяснение Минреинтеграции

Фото: в Минреинтеграции рассказали переселенцам, что нужно для восстановления паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские переселенцы должны пройти процедуру идентификации в случае, если им необходимо восстановить свой паспорт.

Об этом сказано в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отмечают в ведомстве, процедура идентификации может усложниться в случае, если человек не может предоставить другой документ, в котором содержится его фотография.

Тогда проверка факта принадлежности человека к гражданству Украины может происходить при помощи Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы или других информационных баз. В процессе проверки также учитывается вся информация, которую подал заявитель.

В случае, если при помощи полученной информации личность все так же не идентифицировали, применяется процедура опроса свидетелей, которых указывает заявитель. Процедура может происходить в режиме видеоконференции.

В ходе проведения видеоконференции свидетель должен предъявить документы, которые удостоверяют его личность и подтверждают гражданство Украины или специальный статус члена семьи. Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа/подразделения ГМС.

Сотрудник ГМС должен записать видеоконференцию, поскольку эта запись дополняет анкету для оформления нового паспорта.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе подчеркивали, что украинцы не должны обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, которые закреплены миграционным законодательством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
паспорт УкраїниМинистерство реинтеграции