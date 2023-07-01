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Обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту? Что говорит ГМС

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Украина, Суббота 01 июля 2023 22:42
Обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту? Что говорит ГМС Фото: ГМС объяснила, нужно ли обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы не должны обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, которые закреплены миграционным законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы.

Законодательство Украины не определяет конечной даты срока действия паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Когда паспорт-книжечку меняют на ID-карту:

  • документ утрачен или похищен;
  • паспорт поврежден (повреждено фото, нарушена целостность страниц, невозможно прочитать надписи и т.п.);
  • владелец паспорта сменил фамилию или другие персональные данные;
  • если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

При всех других обстоятельствах паспорт-книжечка обменивается на ID-карту исключительно по желанию гражданина.

Ранее РБК-Украина объясняло, как восстановить утраченный или поврежденный паспорт во время военного положения.

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