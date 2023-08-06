Як переселенцям відновити паспорт: роз'яснення Мінреінтеграції

Як зазначають у відомстві, процедура ідентифікації може ускладнитися у випадку, якщо людина не може надати інший документ, у якому міститься її фотографія.

Тоді перевірка факту приналежності людини до громадянства України може відбуватися за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру, обліків Державної міграційної служби або інших інформаційних баз. У процесі перевірки також враховується вся інформація, яку подав заявник.

У випадку, якщо за допомогою отриманої інформації особу так само не ідентифікували, застосовується процедура опитування свідків, яких вказує заявник. Процедура може відбуватися у форматі відеоконференції.

Під час проведення відеоконференції свідок має пред'явити документи, що засвідчують його особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус члена сім'ї. Копії таких документів надсилаються на електронну пошту територіального органу/підрозділу ГМС.

Співробітник ГМС має записати відеоконференцію, оскільки цей запис доповнює анкету для оформлення нового паспорта.

Нагадаємо, раніше у Державній міграційній службі наголошували, що українці не повинні обов'язково міняти паспорт-книжечку на ID-картку. Це можна зробити за бажанням або з причин, які закріплені міграційним законодавством.