Такие же месседжи выдвигали российские политики и перед полномасштабным вторжением в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, передает The Moscow Times.
В России якобы "нет необходимости" проводить новую волну мобилизации, заявил Картаполов.
По его циничным словам, "слухи" о подобных планах власти не имеют под собой оснований и распространяются президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я слышал, что Зеленский на этот счет что-то там сказал", - отметил Картаполов. И лживо назвал слова президента "неограниченным полетом фантазии".
Картаполов заверил, что основным способом пополнения личного состава на войне остается набор добровольцев, заключающих контракты с Минобороны РФ.
По наглому заявлению депутата, "чем больше ВСУ будут бить по гражданским объектам", тем больше желающих россиян будет приходить в военкоматы.
Напомним, 24 июля член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник сказал, что о новом массовом принудительном призыве "не идет". И добавил, что ряды контрактников и так пополняются.
Картаполов, кстати, известен тем, что за день до объявления мобилизации в стране-агрессоре 21 сентября 2022 года уверял, что ее не будет. Тогда он называл опасения россиян по этому поводу "неоправданными".
Российские власти до последнего отрицали подготовку к полномасштабному вторжению в Украину, называя предупреждение западной разведки "выдумками" и "паникой".
Политики РФ публично уверяли, что войска вдоль границ используются только для учений и никакой агрессии не планируется.
Однако 24 февраля 2022 года Россия начала открытую войну против Украины.
26 июля Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин намерен провести новую мобилизацию этой осенью.
По данным главы государства, с начала 2026 года Минобороны РФ привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако этого оказалось мало: потери за тот же период достигли 225,5 тысячи человек, из которых 131 тысяча - убитыми.
В этой связи Путин объявит мобилизацию после выборов в Госдуму 20 сентября, в рамках которой на фронт отправят "от 300 до 500 тысяч человек", отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что обновленные правила гражданской обороны Росгвардии впервые содержат положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".
Зеленский заявил, что Путин готовит условия для расширения мобилизации в России. Кроме того, он намерен получить новых солдат из КНДР.