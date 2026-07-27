Держдума відхрестилася від мобілізації

У Росії нібито "немає необхідності" проводити нову хвилю мобілізації, заявив Картаполов.

За його цинічними словами, "чутки" про подібні плани влади не мають під собою підстав і поширюються президентом України Володимиром Зеленським.

"Я чув, що Зеленський із цього приводу щось там сказав", - зазначив Картаполов. І брехливо назвав слова президента "необмеженим польотом фантазії".

Картаполов запевнив, що основним способом поповнення особового складу на війні буцімто залишається набір добровольців, які укладають контракти із Міноборони РФ.

На нахабну думку депутата, "чим більше ЗСУ будуть бити по цивільних об'єктах", тим більше охочих росіян приходитиме у військкомати.

Що каже російська влада

Нагадаємо, 24 липня член комітету з оборони Держдуми Андрій Колесник сказав, що про новий масовий примусовий заклик "не йдеться". І додав, що лави контрактників і так поповнюються.

Додамо, що Картаполов відомий тим, що за день до оголошення мобілізації у країні-агресорці 21 вересня 2022 року запевняв, що її не буде. Тоді він називав побоювання росіян із цього приводу "невиправданими".

Російська влада до останнього заперечували підготовку до повномасштабного вторгненняв Україну, називаючи попередження західної розвідки "вигадками" та "панікою".

Політики РФ публічно запевняли, що військ уздовж кордонів використовують лише для навчань і жодної агресії не планується.

Проте 24 лютого 2022 року Росія розпочала відкриту війну проти України.

Заява Зеленського про мобілізацію в Росії

26 липня Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір провести нову мобілізацію цієї осені.

За даними глави держави, з початку 2026 року Міноборони РФ залучило до армії 221 тисячу контрактників. Проте цього виявилося замало: втрати за той же період досягли 225,5 тисяч людей, з яких 131 тисяча - вбитими.

У зв'язку з цим Путін оголосить мобілізацію після виборів до Держдуми 20 вересня, у межах якої на фронт відправлять "від 300 до 500 тисяч людей", зауважив Зеленський.