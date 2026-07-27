Россия готовится к возможным протестам из-за объявления мобилизации, - ЦПД
Росгвардия впервые внесла в свои правила гражданской обороны защиту от угроз во время мобилизации и военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации СНБО.
Обновленные правила гражданской обороны Росгвардии впервые содержат положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время".
Такие решения свидетельствуют о том, что силовой аппарат Кремля заранее готовится подавлять возможные массовые протесты после оглашения очередного призыва.
В ЦПД отметили, что, несмотря на попытки властей РФ скрыть масштабы проблем на фронте, системное изменение законодательства и обустройство новых военных полигонов указывают на подготовку к новой волне мобилизации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит условия для расширения мобилизации в России. По его словам, Кремль также намерен привлечь дополнительные силы из КНДР.
Как сообщил глава государства, Москва рассчитывает получить еще около 30 тысяч северокорейских военных. Для этого, в частности, в Воронежской области еще с июня идет подготовка к их приему.
Также Зеленский сообщал, что у украинской разведки есть данные о подготовке Кремлем нового этапа мобилизации, который может начаться уже в ближайшие месяцы.
По словам президента, предстоящая волна призыва в российскую армию может быть достаточно масштабной.