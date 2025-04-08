Как падение цен на нефть может ослабить войну РФ в Украине: объяснение эксперта

Снижение цен на нефть создает серьезные вызовы для российской экономики, которая в значительной степени зависит от нефтегазовых доходов.

По мнению эксперта, в условиях трансформации мирового порядка эти изменения могут сыграть в пользу Украины.

"Новый мир потребует тех компетенций, которые есть в Украине, - силы, адаптивности, смелости и скорости. Все это - преимущества, которые работают на нас. Вопрос, как мы воспользуемся этими возможностями", - считает аналитик.

Он отметил, что России будет все труднее финансировать войну, ведь нефтегазовые доходы, которые еще два года назад существенно превышали военные расходы, сейчас значительно сократились.

Кроме того, эксперт напомнил, что федеральный бюджет РФ на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а Фонд национального благосостояния уже почти исчерпан - по оценкам, этого ресурса осталось всего на несколько месяцев.

"Наш предыдущий прогноз предусматривал исчерпание фонда до сентября, но теперь мы предполагаем, что это может произойти уже в августе", - уточнил он.

Впрочем, несмотря на сложности, Кремль не планирует останавливаться. Россия, по словам эксперта, будет пытаться в течение ближайших двух-трех месяцев захватить как можно больше украинских территорий, чтобы навязать выгодные для себя условия перемирия.

"Это - попытка выиграть паузу: для ослабления санкций, перевооружения и подготовки к новой фазе войны", - пояснил аналитик.

По его мнению, без введения дополнительных финансовых и персональных санкций, а также без усиления торгового эмбарго, Россия и в дальнейшем будет оставаться способной вести войну - даже несмотря на экономическое давление.

Стоит заметить, что политтехнолог Тарас Загородний в комментарии РБК-Украина рассказал, что российская элита может сместить диктатора Владимира Путина после того, как цены на нефть достигнут критически низкого порога.