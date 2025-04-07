Цены на российскую нефть упали до 50 долларов

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, падение нефтяных цен усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.

По данным Argus Media, цена на нефть марки Urals из балтийского порта Приморск упала 4 апреля до 52,76 долларов. С начала вторжения, более трех лет назад, нефти этой страны торговались с большим дисконтом к мировому эталону Brent.

В прошлом месяце Министерство финансов России заявило, что ожидает, что средняя цена на нефть в 2025 году будет ближе к 60 долларов за баррель вместо 70 долларов, заложенных в бюджет страны на год. В этом сценарии оно прогнозирует, что дефицит бюджета увеличится, хотя и не более чем на 1% от валового внутреннего продукта.

Мировые цены на нефть рухнули в результате широкомасштабных тарифов, которые США объявили на прошлой неделе для торговых партнеров страны, что омрачило перспективы мирового спроса.

Вдобавок ко всему, группа производителей ОПЕК+ обещает увеличить добычу в следующем месяце, в то время как Саудовская Аравия снизила цены на нефть.

Тарифы Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел 10% базовый тариф на весь импорт в США и более высокие пошлины для десятков других стран, включая некоторых крупнейших торговых партнеров США. После этого Китай нанес ответный удар дополнительными 34% тарифами на все товары США с 10 апреля.