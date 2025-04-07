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Путина могут "снести": эксперт объяснил, как обвал цен на нефть ударит по России

Понедельник 07 апреля 2025 21:07
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Путина могут "снести": эксперт объяснил, как обвал цен на нефть ударит по России Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Российская элита может сместить диктатора Владимира Путина после того, как цены на нефть достигнут критически низкого порога.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.

"Пока там у власти Путин, он будет "быковать" до конца. Но когда будет падение цен на нефть, то там у элит будут предложения сносить этого психа и делать то, что нужно", - считает политолог.

Ведь по его словам, России все равно нужны деньги для того, чтобы обеспечивать как граждан, так и регионы. Ведь без дотаций некоторые из них могут задуматься над чем пи нужна им Россия.

Политолог также считает, что США знают, каково истинное состояние экономики России и таким образом пытаются давить на нее. Однако Путин все равно продолжает "быковать", ведь думает, что выиграет в такой погоне.

"Смотрите, там падают железнодорожные перевозки. Это означает, что не так все хорошо в экономике. А это признаки того, что даже на том, что перевозятся военные грузы, не все так хорошо. А дальше расходы. Их расходы на оборону и на войну больше, чем в Советском Союзе. И при падении цены на нефть, если она реально влупит где-то там ниже 30 долларов, это очень хорошая ситуация для нас", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель.

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