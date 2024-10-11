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Есть три важных правила. Как получить компенсацию за потеряную поссылку

Украина, Пятница 11 октября 2024 12:37
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Есть три важных правила. Как получить компенсацию за потеряную поссылку Фото: как получить компенсацию за утраченную посылку ("Укрпочта")
Автор: РБК-Украина

В случае повреждения или потери посылки почтовый оператор должен возместить ущерб в течение месяца. Но есть три важных правила, как такую ​​компенсацию получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Украинцы массово пользуются услугами почтовых операторов и бывают случаи, когда посылки получают повреждения или теряются. По закону почтовый оператор обязан в течение месяца возместить ущерб. Но чтобы получить компенсацию, украинцы должны отправлять посылки по трем правилам.

Итак, первое правило - нужно иметь доказательства: квитанция об оплате или договор с курьерскими службами, где указаны вес, оценочная стоимость и т.д.

Второе правило - перед выбором почтового оператора нужно изучить информацию на сайте компании, чтобы понять, как осуществляется механизм возмещения.

И третье правило - каждая отправка должна быть правильно оформлена, сопровождаться описанием содержимого и объявленной стоимостью.

Напомним, ранее мы сообщали, что два крупнейших почтовых оператора Украины "Укрпочта" и "Новая почта" повысили тарифы на свои услуги с октября. Также РБК-Украина разбиралось, какой почтой пользоваться выгоднее.

Кроме того, мы писали, что "Укрпочта" планирует доставлять товары из Amazon и других известных американских маркетплейсов.

Также сообщалось, что в Украине предлагают ввести новый способ получения пенсий для украинцев - через "Новую почту". Таким образом, почтовый оператор может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями "Укрпочта" и "Ощадбанк".

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