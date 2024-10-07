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"Новая почта" или "Укрпочта". Где дешевле и быстрее отправлять посылки

Понедельник 07 октября 2024 12:46
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"Новая почта" или "Укрпочта". Где дешевле и быстрее отправлять посылки Кто быстрее доставляет посылки – "Новая почта" или "Укрпочта" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрпочта" и "Новая почта" – самые крупные компании по доставке посылок в Украине. Конкуренция между ними за право первенства продолжается уже не один год. На днях "Укрпочта" заявила о сохранении тарифов на свои услуги как минимум до конца года, а "Новая почта" отменила плату за возврат посылки.

РБК-Украина рассказывает, какая компания быстрее выполняет заказы и чьи услуги дешевле.

Сколько стоят услуги "Новой почты"

Стоимость посылки стартует от 60 грн, если вес до 2 кг и отправка локальная, если по Украине, тогда цена – 80 грн. При отправке посылки до 10 кг стоимость возрастает до 90 грн и 110 грн (за локальную доставку и по Украине), если вес посылки до 30 кг, то цена составляет 140 и 160 грн.

Добавим, что комиссия от объявленной стоимости: до 500 грн включена в тариф, свыше 500 грн: 0,5%, наложенный платеж (денежный перевод): 2% + 20 грн.

&quot;Новая почта&quot; или &quot;Укрпочта&quot;. Где дешевле и быстрее отправлять посылкиЦены на услуги (скриншот сайта "Новой почты")

Также компания предлагает услуги упаковки: коробка до 2 кг, стоит 10 грн, до 10 кг – 30 грн, до 30 кг – 70 грн. Еще за 35 грн. доплаты можно заказать доставку курьером.

Клиенты компании могут самостоятельно рассчитать время доставки, а также отслеживать ее передвижение.

Добавим также, что "Новая почта" предлагает услуги по доставке посылок за границу. У нее есть свои отделения в некоторых странах Европы, а именно: в Молдове, Польше, Литве, Чехии, Германии, Румынии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии.

&quot;Новая почта&quot; или &quot;Укрпочта&quot;. Где дешевле и быстрее отправлять посылкиСтоимость доставки через "Новую почту" стартует от 60 грн (фото: Getty Images)

Какая стоимость услуг "Укрпочты"

Стоимость отправки посылки до 2 кг в пределах области – 40 грн, по Украине – 45 грн, до 5 кг – 55 грн и 60 грн, соответственно, до 10 кг – 70 грн и 75 грн, до 30 кг – 125 и 130 грн.

Если же размер посылки (одна сторона) превышает 70 см, а вес до 3 кг, то стоимость будет равна двойному тарифу фактического веса, при весе до 30 кг, тогда – четырехкратному тарифу.

При этом дополнительно оплачивается услуга при возвращении отправления – 15 грн, хранение отправления более 5 рабочих дней – 10 грн сутки, упаковка – стоимость коробки от 63 грн.

Добавим, что на сайте есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать стоимость доставки посылки, а также через специальную форму на сайте или по телефону можно заказать курьерскую доставку, стоимость услуги зависит от места отправки и доставки, а также размера посылки.

Также через "Укрпочту" можно осуществлять отправку посылок за границу, а еще на сайте есть опция "трекинга" – отслеживание посылки.

&quot;Новая почта&quot; или &quot;Укрпочта&quot;. Где дешевле и быстрее отправлять посылки Стоимость посылок через "Укрпочту" стартует от 40 грн (фото: Getty Images)

Где дешевле и быстрее доставляют посылки

Лидером по скорости доставки посылок в Украину является "Новая почта". Термін доставки – до 24 часов между крупными городами и до 48 часов между районными центрами. В "Укрпочты" на доставку уходит от 2 до 5 суток.

Дешевле заказывать услуги в "Укрпочты", здесь минимальная посылка стоит от 40 грн., а в "Новой почте" – от 60 грн.

Также стоит отметить, что "Новая почта" имеет крупнейшую в Украине сеть, которая насчитывает 26 500 отделений и почтаматов, а у "Укрпочты" есть 27 тыс. отделений и 1,8 тыс. передвижных отделений.

&quot;Новая почта&quot; или &quot;Укрпочта&quot;. Где дешевле и быстрее отправлять посылкиСравнение двух операторов, данные по состоянию на начало 2024 года (инфографика: shelfy)

Добавим, что "Укрпочта" является государственным предприятием, основанным в 1994 году. Долгое время она являлась монополистом в Украине на доставку почтовых отправлений. В 2001 году в Полтаве основали "Новую почту", уже сейчас она имеет отделение почти в каждом населенном пункте Украины и вышла на международный рынок. Компания входит в двадцатку крупнейших налогоплательщиков и является одним из крупнейших в Украине работодателей.

Напомним, что с 1 октября "Новая почта" повысила свои тарифы, а "Укрпочта" изменила стоимость знаков почтовой оплаты.

Читайте также о том, какие глобальные изменения могут ожидать "Укрпочту" в ближайшее время.

При подготовке материала использовали: данные с сайтов "Новой почты" и "Укрпочты", Википедию.

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