В Раде хотят ввести еще один способ получения пенсии: детали инициативы

В Украине хотят внести изменение по выплате пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему "Новой Почты".

Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Ранок.LIVE .

Согласно инициативе предлагается сделать "Новую Почту" субъектом пенсионных выплат. Тарасенко отметил, что уже есть соответствующий законопроект.

По его словам, законопроект предполагает, что "Новая Почта" через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Тарасенко добавил, что эта инициатива смогла бы разрешить использовать широкую сеть отделений "Новой Почты" для более оперативной выплаты пенсий, особенно в сельской местности.

"Новая Почта" имеет большую сеть отделений, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта", - пояснил он.

Недавно стало известно, что "Новая Почта" сделала бесплатно одну из своих услуг. Теперь за возврат посылок до 30 кг не нужно платить. То есть отправителям не придется платить 0,5% от стоимости посылки, если получатель отказался ее получить.

"Новая почта"

"Новая Почта" была основана в 2001 году в Украине как частная компания по предоставлению почтово-логистических услуг. Она остается лидером рынка доставки, предлагая широкий спектр услуг как для частных клиентов, так и для бизнеса.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину "Новая Почта" активно поддерживала украинцев разными способами.

К примеру, она бесплатно доставляла гуманитарные грузы, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи как для гражданского населения, так и для Вооруженных сил Украины. Во многих отделениях компания собирала и передавала гуманитарную помощь в сотрудничестве с волонтерами и благотворительными организациями. Кроме этого, через "Новую Почту" можно пожертвовать средства для нужд украинской армии.

Компания продолжила свою работу, несмотря на войну, и оперативно возвращалась в города и поселки, которые были освобождены от российских захватчиков.