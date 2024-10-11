Є три важливі правила. Як отримати компенсацію за втрачену посилку
У разі пошкодження або втрати посилки, поштовий оператор має відшкодувати збитки протягом місяця. Але є три важливі правила, як таку компенсацію отримати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
Українці масово користуються послугами поштових операторів і бувають випадки, коли посилки зазнають пошкоджень або губляться. За законом, поштовий оператор зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки. Але, щоб отримати компенсацію, українці мають відправляти посилки за трьома правилами.
Тож, перше правило - потрібно мати докази: квитанція про оплату чи договір з кур’єрськими службами, де вказані вага, оціночна вартість тощо.
Друге правило - перед вибором поштового оператора потрібно вивчити інформацію на сайті компанії, щоб зрозуміти, як здійснюється механізм відшкодування.
І третє правило - кожне відправлення має бути вірно оформлене, супроводжуватись описом вмісту та оголошеною вартістю.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що два найбільших поштових оператори України "Укрпошта" та "Нова пошта" підвищили тарифи на свої послуги з жовтня. Також РБК-Україна розбиралося, якою поштою користуватися вигідніше.
Крім того, ми писали, що "Укрпошта" планує доставляти товари з Amazon та інших відомих американських маркетплейсів.
Також повідомлялося, що в Україні пропонують ввести новий спосіб отримання пенсій для українців - через "Нову пошту". Таким чином, поштовий оператор може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами "Укрпошта" й "Ощадбанк".