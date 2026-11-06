Как получить деньги по программе "еКнига" в "Дії": инструкция

Украинцы, которым исполнилось 18 лет, могут получить 998,40 гривны на покупку книг на украинском языке. Для этого нужно воспользоваться государственной программой "еКнига" в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги в магазинах, участвующих в программе. Подать заявку в рассрочку можно в течение года после достижения 18-летия.

В "Дії" призывают воспользоваться программой, чтобы не только пополнить собственную библиотеку, но и поддержать украинских издателей. Из-за российских обстрелов издательства теряют оборудование, а книжные магазины - помещения, поэтому покупка книг помогает им продолжать работу.

Как получить деньги по программе "еКнига"

Чтобы оформить выплату, нужно выполнить несколько шагов:

открыть приложение "Дія", перейти в раздел "Сервисы" и выбрать услугу "еКнига";

оформить "Дія.Карту" в одном из банков-партнеров и открыть специальный счет;

подать заявку, выбрать счет для выплаты и дождаться зачисления средств;

после одобрения заявки 998,40 гривны поступят на специальный счет.

На что можно потратить выплату

Деньги по программе разрешено использовать только для приобретения книг. Купить их можно онлайн или офлайн в книжных магазинах - участницах программы.

На расходование средств отводится три месяца со дня их зачисления на счет. За это время можно приобрести бумажные, электронные или аудиокниги.