Як отримати гроші за програмою "єКнига" в "Дії": інструкція

Українці, яким виповнилося 18 років, можуть отримати 998,40 гривні на придбання книжок українською мовою. Для цього потрібно скористатися державною програмою "єКнига" в застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

Кошти можна витратити на паперові, електронні або аудіокнижки у книгарнях, які беруть участь у програмі. Подати заявку на виплату можна протягом року після досягнення 18-річчя.

У "Дії" закликають скористатися програмою, щоб не лише поповнити власну бібліотеку, а й підтримати українських видавців. Через російські обстріли видавництва втрачають обладнання, а книгарні - приміщення, тому купівля книжок допомагає їм продовжувати роботу.

Як отримати гроші за програмою "єКнига"

Щоб оформити виплату, потрібно виконати кілька кроків:

відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Сервіси" та вибрати послугу "єКнига";

оформити "Дія.Картку" в одному з банків-партнерів і відкрити спеціальний рахунок;

подати заявку, вибрати рахунок для виплати та дочекатися зарахування коштів;

після схвалення заявки 998,40 гривні надійдуть на спеціальний рахунок.

На що можна витратити виплату

Гроші за програмою дозволено використовувати лише для придбання книжок. Купити їх можна онлайн або офлайн у книгарнях - учасницях програми.

На витрачання коштів відводиться три місяці від дня їх зарахування на рахунок. За цей час можна придбати паперові, електронні або аудіокнижки.