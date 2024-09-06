Как получить алименты на детей из-за границы: объяснение юриста

В результате войны многие семьи оказываются в ситуациях, когда один из родителей проживает за границей с ребенком, а другой остается в Украине. Если возникает необходимость взыскать алименты, это можно сделать без возвращения в страну.
Как подать заявление в суд из-за границы, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист АБ "Романа Сацика" Владислав Николин.
Дети нуждаются в гарантиях защиты их прав как в мирное время, так и во время военного положения. Вопрос обеспечения детей финансовой поддержкой не теряет актуальности, обращает внимание юрист.
"Законодательная база Украины предусматривает механизмы взыскания алиментов в случаях, когда один родитель находится за пределами страны. Основным нормативным актом является Семейный кодекс Украины", - отмечает Владислав Николин.
Есть несколько способов взыскать алименты, если один из родителей (чаще всего это мать) с ребенком находится за границей.
"Первый и более быстрый способ – подать заявление о выдаче судебного приказа через Электронный суд или через своего представителя. Для этого нужно обязательно определить или предоставить своему представителю место регистрации и номер идентификационного кода мужчины, и обязательно предоставить документы, подтверждающие, что ребенок проживает с вами", – объясняет юрист.
Это может быть справка о месте проживания из той страны, где находится мать с ребенком. Этот документ должен быть переведен на украинский язык и нотариально удостоверен.
"Второй и более длительный способ – подать исковое заявление о взыскании алиментов через Электронный суд или своего представителя. Использовать данный способ советуем только тогда, когда вам не известно точное или актуальное место регистрации мужчины и его идентификационный код", - обращает внимание Владислав Николин.
Также нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что ребенок проживает с матерью за границей.
"Из практики заявления о выдаче судебного приказа рассматриваются в течение месяца, хотя законом предусмотрено рассмотрение и в течение 5 дней с момента поступления заявления. А исковые заявления о взыскании алиментов рассматриваются от 2 до 6 месяцев", - рассказывает юрист.
В соответствии с Конституцией Украины и Семейным кодексом Украины на обоих родителей возлагается одинаковая обязанность по содержанию своих детей, независимо от того, находятся ли мужчина и женщина в браке, или же брак между ними разорван.
В то же время при разводе родители могут договориться о содержании ребенка сами или обратиться в суд для решения вопроса с алиментами. Также вместо алиментов можно передать ребенку право собственности на недвижимое имущество.
Напомним, мы писали, что в текущем году в Украине увеличили минимальный размер алиментов, который должен быть выплачен на ребенка.
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