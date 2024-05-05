Алименты в Украине. Сколько должны платить в 2024 году
В этом году в Украине увеличили минимальный размер алиментов, который должен быть выплачен на ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
В настоящее время минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
- для детей до 6 лет - 1 281,5 гривны (прожиточный минимум 2 563 гривен);
- для детей от 6 до 18 лет - 1 598 гривен (прожиточный минимум 3 196 гривен).
Как определяют размер алиментов
Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:
- на одного ребенка - 1/4 от дохода;
- на двоих - 1/3 от дохода;
- на трех и более - 1/2 от дохода.
Рекомендуемые и гарантированные алименты. В чем отличие
По данным портала, гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низки. А рекомендуемый размер - это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.
Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:
- до 6 лет - 25 630 гривен;
- от 6 до 18 лет - 31 960 гривен.
Напомним, РБК-Украина объясняла, как получить финансовую помощь на ребенка, если отец не платит алименты.
Кроме того, мы писали, имеют ли право родители в преклонном возрасте взимать алименты с детей.
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