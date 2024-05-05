Алименты в Украине. Сколько должны платить в 2024 году

В этом году в Украине увеличили минимальный размер алиментов, который должен быть выплачен на ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В настоящее время минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет - 1 281,5 гривны (прожиточный минимум 2 563 гривен);

для детей от 6 до 18 лет - 1 598 гривен (прожиточный минимум 3 196 гривен).

Как определяют размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

на одного ребенка - 1/4 от дохода;

на двоих - 1/3 от дохода;

на трех и более - 1/2 от дохода.

Рекомендуемые и гарантированные алименты. В чем отличие

По данным портала, гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низки. А рекомендуемый размер - это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов: