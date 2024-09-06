Як отримати аліменти на дітей з-за кордону: пояснення юриста

Внаслідок війни багато родин опиняються у ситуаціях, коли один з батьків проживає за кордоном із дитиною, а інший залишається в Україні. Якщо виникає потреба стягнути аліменти, це можна зробити без повернення в країну.
Як подати заяву в суд з-за кордону, у коментарі РБК-Україна пояснив юрист АБ "Романа Сацика" Владислав Ніколін.
Діти потребують гарантій захисту їхніх прав як у мирний час, так і під час воєнного стану. Питання забезпечення дітей фінансовою підтримкою не втрачає актуальності, звертає увагу юрист.
"Законодавча база України передбачає механізми стягнення аліментів у випадках, коли один з батьків перебуває за межами країни. Основним нормативним актом є Сімейний кодекс України", - зазначає Владислав Ніколін.
Є декілька способів стягнути аліменти, якщо один з батьків (найчастіше це матір) з дитиною перебуває за кордоном.
"Перший та швидший спосіб – подати заяву про видачу судового наказу через Електронний суд або через свого представника. Для цього потрібно обов'язково заначити або надати своєму представнику місце реєстрації та номер ідентифікаційного коду чоловіка, та обов'язково надати документи, які підтверджують, що дитина проживає з вами", - пояснює юрист.
Це може бути довідка про місце проживання з тієї країни, де знаходиться матір з дитиною. Цей документ має бути перекладений на українську мову та нотаріально засвідчений.
"Другий та триваліший спосіб – подати позовну заяву про стягнення аліментів через Електронний суд або свого представника. Використовувати даний спосіб радимо тільки тоді, коли вам не відоме точне чи актуальне місце реєстрації чоловіка та його ідентифікаційний код", - звертає увагу Владислав Ніколін.
Також треба буде надати документи, які підтверджують, що дитина проживає з матір'ю за кордоном.
"З практики заяви про видачу судового наказу розглядаються упродовж місяця, хоч законом передбачено розгляд і протягом 5 днів з моменту надходження заяви. А позовні заяви про стягнення аліментів розглядаються від 2 до 6 місяців", - розповідає юрист.
Відповідно до Конституції України та Сімейного кодексу України на обох з батьків покладається однаковий обов’язок щодо утримання своїх дітей, в незалежності від того, чи перебувають чоловік та жінка у шлюбі, або ж шлюб між ними є розірваним.
У той же час при розлученні батьки можуть домовитися про утримання дитини самі або звернутися до суду для вирішення питання з аліментами. Також замість аліментів можна передати дитині право власності на нерухоме майно.
Нагадаємо, ми писали, що цього року в Україні збільшили мінімальний розмір аліментів, який має бути виплачений на дитину.
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