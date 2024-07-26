В Украине растет количество патронатных семей: когда дети в них попадают

В Украине растет количество патронатных семей, которые принимают детей на временное воспитание. Сейчас услугу патроната предоставляют почти 350 семей.

Когда дети попадают в патронатные семьи, в комментарии РБК-Украина рассказала председатель правления "Украинской сети за права ребенка" и национальный директор по развитию программ "СОС Детские Городки Украина" Дарья Касьянова.

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Сколько детей воспитывается в патронатных семьях

В Украине с начала 2024 года появились 53 новые патронатные семьи. Еще столько же патронатных воспитателей со своими помощниками завершают соответствующее обучение, сообщают в Минсоцполитики.

Сейчас в Украине работает 341 патронатная семья, в которой воспитываются около 700 детей. Целью проекта "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната" является увеличение количества патронатных семей до 500.

Патронат над ребенком – это профессиональная услуга, которая спасает детей от интернатов, объясняют в министерстве. Патронатная семья берет детей на воспитание, когда родители оказываются в сложной ситуации и временно не могут выполнять свои обязанности. Если вернуться в биологическую семью дети не могут, они продолжают расти в семейной среде, пока для них ищут приемную семью или усыновителей.

С 1 июля изменились условия для патронатных воспитателей

С 1 июля изменились условия предоставления услуги патроната над ребенком. В частности, патронатные воспитатели будут получать денежное обеспечение на уровне 3 минимальных зарплат (24 000 грн) в месяц. Также:

сокращаются сроки начала обучения кандидатов в воспитатели и ассистенты: в течение 1 месяца вместо 2 после получения направления;

введена возможность иметь оплачиваемого помощника не из членов семьи;

работа помощника патронатного воспитателя будет оплачиваться – 1 минимальная зарплата в месяц;

введен оплачиваемый отпуск и оплачиваемое время ожидания ребенка;

к патронатному воспитателю можно будет устраивать детей из других общин.

На время военного положения ребенок сможет оставаться под патронатом более 6 месяцев в следующих случаях:

на период, когда суд рассматривает дело о лишении родителей родительских прав или отнятии ребенка у родителей без лишения родительских прав, но не дольше месяца после того, как решение суда вступило в законную силу;

если ребенка невозможно вернуть родителям или законным представителям, потому что они находятся в зоне активных боевых действий или на оккупированной территории.

Фото: В патронатных семьях дети находятся до 6 месяцев (gettyimages.com)

В каких случаях дети попадают в патронатные семьи

В семью патронатного воспитателя ребенок может попадать из биологической семьи в разных случаях. К примеру, когда кто-то из родителей оказался в больнице и больше некому за ребенком смотреть, отмечает Дарья Касьянова.

"У нас был случай, когда отец служил в ВСУ, а мама заболела. Семья выехала с территории, где ведутся военные действия, а родственников здесь нет. Этого ребенка, пока мама была на лечении, взяли в патронатную семью. К сожалению, мама умерла. Потом вернулся отец и забрал этого ребенка", - рассказывает она.

Есть другие случаи, когда, например, что-то произошло в семье, что не касалось насилия над ребенком. К примеру, мама начала злоупотреблять алкоголем. У таких семей временно могут изымать детей.

"Этим занимаются служба по делам детей, центр социальных служб, местные власти, или глава общины привлечен. Ребенка забирают и перемещают в патронатную семью, а дальше продолжается работа уже с родителями", - объясняет эксперт.

По ее словам, бывает, что ситуация в биологической семье ухудшается, тогда начинается длительный процесс лишения родительских прав, а ребенок в это время остается в патронатной семье.

"Вначале полномасштабного вторжения были такие ситуации, что дети выезжали за границу с патронатными воспитателями и там остаются третий год. Хотя это временное решение, потому что далее ребенок должен или вернуться в биологическую семью или он получает статус ребенка, лишенного родительского попечения, и для него тогда ищут постоянное решение, например: приемная семья, усыновление, или детский дом семейного типа, или опека", - рассказывает Дарья Касьянова.

Она вспоминает случай, когда женщина пыталась продать ребенка, это зафиксировала полиция. Ребенка забрали у матери и разместили в патронатной семье.

"Мы понимали, что этот ребенок будет подлежать усыновлению. Хотя услуга патронатного воспитателя была создана для поддержки биологической семьи, чтобы детей не забирать в интернаты, потому что там сложная система возвращения ребенка в его семью", - добавляет она.

Патронатные воспитатели могут общаться с биологической семьей, чтобы понимать, что туда можно возвращать ребенка. Но такое решение принимается государственными органами.

Сколько патронатных семей нужно в Украине

По мнению эксперта, потребность в патронатных семьях большая – хотя бы 2-3 в каждой общине.

"Было бы неплохо иметь 3000 патронатных семей для того, чтобы минимизировать попадание детей в интернатные заведения. Но здесь есть определенные условия, потому что в патронатной семье может быть одновременно до трех детей из одной семьи. А что делать, если женщина заболела, а у нее 9 детей? Их отправляют в центр социально-психологической реабилитации", – обращает внимание Дарья Касьянова.

Она добавляет, что в тех же ситуациях, когда детей переводят в патронатные семьи, их можно устроить временно в приемную семью.

"Я бы делала ставку на приемные профессиональные семьи – они более постоянные. И такая семья находится под сопровождением социальных работников. Это важно для ребенка", - отмечает специалист.

Фото: Патронатная семья (иллюстративное gettyimages.com)

Патронатные семьи могут усыновить детей

Иногда в патронатных семьях дети остаются дольше 6 месяцев, потому что если продолжается лишение отцовства, то это может происходить и год, обращает внимание Дарья Касьянова.

"Хотя эта услуга должна быть краткосрочной для семьи и для того, чтобы ребенок не попадал в интернатное заведение. Из патронатной семьи ребенок попадает в постоянное решение. Но задача специалистов – уменьшить количество этих перемещений, потому что у ребенка возникает привязанность. Это очень болезненно. Я знаю многих патронатных воспитателей, которые потом усыновили или забрали этих детей и перестали существовать как патронатные семьи", - рассказывает эксперт.

Как стать патронатным воспитателем

Чтобы зарегистрироваться кандидатом в патронатные воспитатели, следует обратиться в службу по делам детей по месту жительства.

"Обязательно нужно будет предоставить все документы, пройти обучение, получить рекомендации о результатах обучения, и уже потом происходит устройство ребенка", - говорит специалист.

К патронатным воспитателям есть ряд требований, включая отсутствие психических заболеваний, судимости, надлежащие жилищные условия.

"Служба по делам детей проверяет жилищные условия. Только после того, как все документы собраны, есть понимание, что это за семья, им предлагают пройти обучение", – объясняет Дарья Касьянова.