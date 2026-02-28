Как оккупанты пытали жителей Херсона: подробности из прокуратуры

Застенок в центре Херсона

В 2022 году во время оккупации российские власти устроили в центре Херсона подвал, оборудованный по стандартам ФСБ России.

В этом помещении удерживали гражданских, прикованных к батареям, без доступа к уборной, в антисанитарных условиях и в полной изоляции.

Пытки и принуждение к признаниям

Оккупанты применяли к пленным электроток, имитировали расстрелы, угрожали сексуальным насилием, чтобы выбить признания о сотрудничестве с украинскими правоохранителями.

В июле один мужчина был похищен, подвергнут пыткам и держался в подвале более месяца, а в августе его вывезли на улицу.

Другого жителя задержали в сентябре, также избивали и пытали током, требуя признания в причастности к атакам по российским позициям.

Местные коллаборанты

Летом 2022 года двое жителей присоединились к структуре оккупантов и получили должности в подразделениях спецопераций и международного отдела.

Их задачей было выявление и преследование антироссийски настроенных жителей Херсона.

Подозрение прокуратуры

Херсонская областная прокуратура объявила обоим мужчинам подозрение в государственной измене, участии в незаконном вооруженном формировании и жестоком обращении с гражданскими.