В "Дії" переселенцы могут изменить адрес регистрации или сняться с учета
Изменить адрес регистрации или сняться с учета ВПЛ теперь можно онлайн в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.
"Новые автоматические услуги для вынужденных переселенцев в "Дії". Изменить место жительства ВПЛ и отменить статус теперь можно онлайн", - говорится в сообщении.
Как известно, еще в начале полномасштабного вторжения добавили возможность получить справку ВПЛ и оформить выплаты. Этим сервисом воспользовалось более 1,4 млн украинцев. С сегодняшнего дня в приложении "Дія" доступны еще две новые автоматические услуги для переселенцев:
- изменение места регистрации (если вы переехали в другой город Украины);
- отмена статуса ВПЛ (если вернулись домой).
Указано, что обе услуги автоматически. Это означает, что процесс проходит без участия госслужащего, а вам больше не нужно ждать его решения.
Раньше, чтобы получить услуги для внутренне перемещенных лиц, нужно было идти в органы социальной защиты в том населенном пункте, где вы находитесь. Сейчас это несколько кликов в приложении "Дія".
В Министерстве добавили, что воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в "Дії". Для изменения места регистрации ВПЛ необходимо физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.
Также ранее мы писали, что в Украине начались проверки внутриперемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.
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