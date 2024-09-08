Мобилизовать могут даже с правом на отсрочку: названо условие

В Украине определены категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. Однако если гражданин ее надлежащим образом не оформил, то он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.

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Когда отсрочка еще не означает освобождения от мобилизации

Согласно законодательству, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Впрочем, как обратил внимание помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, есть важный нюанс.

"Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", - отметил он во время брифинга.

Для того чтобы получить отсрочку должным образом, военнообязанный должен принять ряд мер, в частности:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Какие категории лиц имеют право на отсрочку

Согласно статье 23 ОУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Их условно можно разделить на несколько категорий:

забронированные лица;

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с обучением и/или обретением научной степени;

в связи с профессиональной деятельностью;

Также не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнослужащие, освобожденные из плена. Полный список РБК-Украина приводило в отдельном материале по ссылке.

При этом недавно Верховная Рада поддержала возвращение отсрочки от мобилизации для тех, чьи неполнородные брат или сестра погибли, или пропали без вести при участии в боевых действиях.

Кроме того, Кабмин изменил процедуру оформления отсрочки от мобилизации ухаживающим за родственниками.

Какие изменения еще планируют ввести в скором времени

Напомним, что Министерство обороны Украины планирует добавить новую функцию в приложении Резерв+ по предоставлению автоматической отсрочки военнообязанных.

Как анонсировалось, отсрочка будет предоставляться автоматически без визитов или дополнительных заявлений в ТЦК и СП и без повторного сбора документов.

Впрочем, есть некоторые отдельные ситуации, при которых нельзя будет получить отсрочку сразу. Поэтому придется ее оформлять лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.