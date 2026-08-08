Как оформить пенсию онлайн: инструкция и новые требования к документам

Украинцы могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно - без похода в сервисный центр. Для этого достаточно иметь квалифицированную электронную подпись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное Результат: статус рассмотрения заявления можно отследить в разделе "Мои обращения" личного кабинета.

статус рассмотрения заявления можно отследить в разделе "Мои обращения" личного кабинета. Документы: сканированные копии трудовой книжки, паспорта и справки об идентификационном номере в формате JPG или PDF.

сканированные копии трудовой книжки, паспорта и справки об идентификационном номере в формате JPG или PDF. Что нужно: квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Действие. Подпись для входа в личный кабинет.

квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Действие. Подпись для входа в личный кабинет. Способ подачи: заявку можно оформить дистанционно через вебпортал portal.pfu.gov.ua, без посещения сервисного центра.

Из-за чего можно подать заявление

Заявление о назначении пенсии можно подать двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или дистанционно через вебпортал электронных услуг Фонда portal.pfu.gov.ua. Для онлайн-представления понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Действие.

Как войти в личный кабинет

Для начала нужно авторизоваться на портале с помощью КЭП. Для этого:

выберите аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК);

загрузите файл ключа;

введите пароль.

После входа в личном кабинете нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и открыть вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Какие шаги нужно пройти

Далее система предложит выбрать вид пенсии - например, пенсию за выслугу лет. После этого алгоритм таков:

В шаге "Общие данные" проверьте и обновите личную информацию, при необходимости, и дайте согласие на ее обработку. В шаге "Анкета-опрос" ответьте на вопросы о своей трудовой деятельности. В зависимости от ответов система сама подскажет, какие именно сканкопии документов нужно прикрепить. В шаге "Прикрепление скан-копий документов" загрузите трудовую книжку и другие документы о страховом стаже.

Какие требования к сканам документов

Скан-копии должны соответствовать следующим условиям:

изготовлены из оригиналов документов;

цветные, четкие и читаемые;

сохранены в формате JPG или PDF;

размером не более 1 МБ каждый;

название файла соответствует виду документа.

Что делать после загрузки файлов

Когда все документы прикреплены, нажмите кнопку "Продолжить" и проверьте данные заявления. Отметку по дистанционному информированию заполнять не обязательно - она носит только справочный характер.

Далее обязательно нужно указать, назначена или выплачивается пенсия по другому закону, иному виду или другому государству. После этого добавьте скан паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, дайте согласия и нажмите "Сформировать заявление".

Последний шаг - подписать заявление квалифицированной электронной подписью и отправить его в Пенсионный фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". Следить за результатами рассмотрения можно в разделе "Мои обращения" личного кабинета.

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