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Как оформить пенсию онлайн: инструкция и новые требования к документам

06:30 08.08.2026 Сб
3 мин
Очереди в ПФУ можно обойти
aimg Елена Чупровская
Как оформить пенсию онлайн: инструкция и новые требования к документам Фото: Пенсионный фонд назвал документы, необходимые для заявления на пенсию онлайн (Getty Images)
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Украинцы могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно - без похода в сервисный центр. Для этого достаточно иметь квалифицированную электронную подпись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное

  • Результат: статус рассмотрения заявления можно отследить в разделе "Мои обращения" личного кабинета.
  • Документы: сканированные копии трудовой книжки, паспорта и справки об идентификационном номере в формате JPG или PDF.
  • Что нужно: квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Действие. Подпись для входа в личный кабинет.
  • Способ подачи: заявку можно оформить дистанционно через вебпортал portal.pfu.gov.ua, без посещения сервисного центра.

Из-за чего можно подать заявление

Заявление о назначении пенсии можно подать двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или дистанционно через вебпортал электронных услуг Фонда portal.pfu.gov.ua. Для онлайн-представления понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Действие.

Как войти в личный кабинет

Для начала нужно авторизоваться на портале с помощью КЭП. Для этого:

  • выберите аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК);
  • загрузите файл ключа;
  • введите пароль.

После входа в личном кабинете нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и открыть вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Какие шаги нужно пройти

Далее система предложит выбрать вид пенсии - например, пенсию за выслугу лет. После этого алгоритм таков:

  1. В шаге "Общие данные" проверьте и обновите личную информацию, при необходимости, и дайте согласие на ее обработку.
  2. В шаге "Анкета-опрос" ответьте на вопросы о своей трудовой деятельности.
  3. В зависимости от ответов система сама подскажет, какие именно сканкопии документов нужно прикрепить.
  4. В шаге "Прикрепление скан-копий документов" загрузите трудовую книжку и другие документы о страховом стаже.

Какие требования к сканам документов

Скан-копии должны соответствовать следующим условиям:

  • изготовлены из оригиналов документов;
  • цветные, четкие и читаемые;
  • сохранены в формате JPG или PDF;
  • размером не более 1 МБ каждый;
  • название файла соответствует виду документа.

Что делать после загрузки файлов

Когда все документы прикреплены, нажмите кнопку "Продолжить" и проверьте данные заявления. Отметку по дистанционному информированию заполнять не обязательно - она носит только справочный характер.

Далее обязательно нужно указать, назначена или выплачивается пенсия по другому закону, иному виду или другому государству. После этого добавьте скан паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, дайте согласия и нажмите "Сформировать заявление".

Последний шаг - подписать заявление квалифицированной электронной подписью и отправить его в Пенсионный фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". Следить за результатами рассмотрения можно в разделе "Мои обращения" личного кабинета.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, влияет ли трудоустройство пенсионера-ВПЛ на выплату пособия на проживание.

Оказалось, что доход от зарплаты не имеет значения – главный критерий – это размер самой пенсии, которая не должна превышать четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Между тем, Фонд напомнил, что отдельные категории украинцев могут получать ежемесячную надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Речь идет о ветеранах войны, выдающихся спортсменах и лицах с государственными наградами - в 2026 году доплата составляет от 596,85 до 908,25 гривны ежемесячно в зависимости от категории получателя.

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