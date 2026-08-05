Более 900 гривен до пенсии ежемесячно: кто из украинцев имеет право на такую надбавку
Некоторые украинцы могут получать специальную прибавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году она составляет от 596,85 до 908,25 гривен ежемесячно в зависимости от категории получателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
- Кому назначают: ветеранам войны, выдающимся спортсменам, космонавтам и лицам с государственными наградами.
- В гривнах: в 2026 году это от 596,85 до 908,25 гривны ежемесячно.
- Размер: надбавка составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Как выплачивают: надбавку начисляют дополнительно к основной пенсии ежемесячно.
Сколько составляет прибавка
Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Прибавка может составлять от 23 до 35% этого показателя.
В гривнах в 2026 году это выглядит так:
- минимальная выплата - 596,85 гривны в месяц;
- максимальная выплата - 908,25 гривны в месяц.
Конкретный процент зависит от того, к какой категории принадлежит пенсионер.
Кто имеет право на прибавку
Специальную доплату могут получить:
- ветераны войны, награжденные за личное мужество;
- выдающиеся спортсмены - олимпийские, паралимпийские и дефлимпийские чемпионы, а также другие категории, определенные законом;
- космонавты;
- лица, отмеченные государственными наградами;
- граждане с почетными званиями и другими особыми заслугами перед Украиной.
Прибавку назначают дополнительно к основной пенсии и выплачивают ежемесячно вместе с ней.
Между тем, некоторые пенсионеры могут получить еще одну доплату - за сверхурочный страховой стаж.
Ее размер зависит от того, сколько лет стажа свыше установленной законом нормы: мужчинам засчитывают стаж более 35 лет, женщинам - свыше 30.
За каждый лишний год насчитывают 25,95 гривны, так что за 20 лет переплаты доплата достигает 519 гривен.
Как сообщало РБК-Украина, в Украине также заработал механизм так называемой меценатской пенсии - возможность перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда.
До адресата доходит не вся сумма: 70% получает пенсионер, а 30% остаются в Пенсионном фонде для его собственных нужд.
Такие переводы не облагаются налогом и не являются основанием для отмены субсидии на коммуналку.