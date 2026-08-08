Як оформити пенсію онлайн: інструкція та нові вимоги до документів

Українці можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно - без походу до сервісного центру. Для цього достатньо мати кваліфікований електронний підпис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Головне Результат: статус розгляду заяви можна відстежити в розділі "Мої звернення" особистого кабінету.

статус розгляду заяви можна відстежити в розділі "Мої звернення" особистого кабінету. Документи: скановані копії трудової книжки, паспорта та довідки про ідентифікаційний номер у форматі JPG або PDF.

скановані копії трудової книжки, паспорта та довідки про ідентифікаційний номер у форматі JPG або PDF. Що потрібно: кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис для входу в особистий кабінет.

кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис для входу в особистий кабінет. Спосіб подання: заяву можна оформити дистанційно через вебпортал portal.pfu.gov.ua, без відвідування сервісного центру.

Через що можна подати заяву

Заяву про призначення пенсії можна подати двома способами: особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України або дистанційно - через вебпортал електронних послуг Фонду portal.pfu.gov.ua. Для онлайн-подання знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.

Як увійти в особистий кабінет

Спершу потрібно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП. Для цього:

оберіть акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);

завантажте файл ключа;

введіть свій пароль.

Після входу в особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення" і відкрити вкладку "Заява на призначення пенсії".

Які кроки потрібно пройти

Далі система запропонує обрати вид пенсії - наприклад, пенсію за вислугу років. Після цього алгоритм такий:

У кроці "Загальні дані" перевірте й за потреби оновіть особисту інформацію, а також дайте згоду на її обробку. У кроці "Анкета-опитування" дайте відповіді на питання про свою трудову діяльність. Залежно від відповідей система сама підкаже, які саме скан-копії документів потрібно прикріпити. У кроці "Прикріплення скан-копій документів" завантажте трудову книжку та інші документи про страховий стаж.

Які вимоги до сканів документів

Скан-копії мають відповідати таким умовам:

виготовлені з оригіналів документів;

кольорові, чіткі та читабельні;

збережені у форматі JPG або PDF;

розміром не більше 1 МБ кожен;

назва файлу відповідає виду документа.

Що робити після завантаження файлів

Коли всі документи прикріплено, натисніть "Продовжити" і перевірте дані заяви. Позначку щодо дистанційного інформування заповнювати не обов'язково - вона має лише довідковий характер.

Далі обов'язково потрібно вказати, чи призначена чи виплачується пенсія за іншим законом, іншого виду або в іншій державі. Після цього додайте скан паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, надайте необхідні згоди й натисніть "Сформувати заяву".

Останній крок - підписати заяву кваліфікованим електронним підписом і надіслати її до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ". Стежити за результатами розгляду можна в розділі "Мої звернення" особистого кабінету.

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