Як оформити пенсію онлайн: інструкція та нові вимоги до документів
Українці можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно - без походу до сервісного центру. Для цього достатньо мати кваліфікований електронний підпис.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне
- Результат: статус розгляду заяви можна відстежити в розділі "Мої звернення" особистого кабінету.
- Документи: скановані копії трудової книжки, паспорта та довідки про ідентифікаційний номер у форматі JPG або PDF.
- Що потрібно: кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис для входу в особистий кабінет.
- Спосіб подання: заяву можна оформити дистанційно через вебпортал portal.pfu.gov.ua, без відвідування сервісного центру.
Через що можна подати заяву
Заяву про призначення пенсії можна подати двома способами: особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України або дистанційно - через вебпортал електронних послуг Фонду portal.pfu.gov.ua. Для онлайн-подання знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.
Як увійти в особистий кабінет
Спершу потрібно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП. Для цього:
- оберіть акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);
- завантажте файл ключа;
- введіть свій пароль.
Після входу в особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення" і відкрити вкладку "Заява на призначення пенсії".
Які кроки потрібно пройти
Далі система запропонує обрати вид пенсії - наприклад, пенсію за вислугу років. Після цього алгоритм такий:
- У кроці "Загальні дані" перевірте й за потреби оновіть особисту інформацію, а також дайте згоду на її обробку.
- У кроці "Анкета-опитування" дайте відповіді на питання про свою трудову діяльність.
- Залежно від відповідей система сама підкаже, які саме скан-копії документів потрібно прикріпити.
- У кроці "Прикріплення скан-копій документів" завантажте трудову книжку та інші документи про страховий стаж.
Які вимоги до сканів документів
Скан-копії мають відповідати таким умовам:
- виготовлені з оригіналів документів;
- кольорові, чіткі та читабельні;
- збережені у форматі JPG або PDF;
- розміром не більше 1 МБ кожен;
- назва файлу відповідає виду документа.
Що робити після завантаження файлів
Коли всі документи прикріплено, натисніть "Продовжити" і перевірте дані заяви. Позначку щодо дистанційного інформування заповнювати не обов'язково - вона має лише довідковий характер.
Далі обов'язково потрібно вказати, чи призначена чи виплачується пенсія за іншим законом, іншого виду або в іншій державі. Після цього додайте скан паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, надайте необхідні згоди й натисніть "Сформувати заяву".
Останній крок - підписати заяву кваліфікованим електронним підписом і надіслати її до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ". Стежити за результатами розгляду можна в розділі "Мої звернення" особистого кабінету.
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