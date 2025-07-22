Waze внедрит долгожданное обновление оповещений: как изменится навигация для водителей

Waze славится коллективными отчетами о дорожных происшествиях - от пробок до радаров. Но сейчас в одном месте может появляться сразу несколько предупреждений, что иногда сбивает с толку. В ближайшее время приложение начнет объединять такие оповещения в одно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google , специализирующийся на новостях о Google и Android.

Что известно

На данный момент приложение может показывать несколько разных предупреждений в одном месте - например, о пробке, ДТП и мусоре на дороге. Но при приближении водитель часто слышит или видит только одно из них, что не всегда удобно.

Через сервис "Waze Suggestion Box" один из пользователей предложил объединять эти предупреждения, чтобы голосовое сообщение звучало, например, так: "Впереди ДТП, пробка и препятствие на дороге". Команда Waze недавно подтвердила, что планирует внедрить такую функцию "в ближайшем будущем".

"Мы планируем работать над объединением двух и более предупреждений. Пока рекомендуем обновить приложение до последней версии, чтобы получать все актуальные функции", - сообщили в Waze.

Эту идею озвучили еще в мае 2025 года, так что нововведение может появиться уже совсем скоро. Также было бы неплохо, если подобная функция появится и в Google Maps.

Что такое Waze

Waze - это мобильное приложение для навигации, которое предоставляет данные о дорожной обстановке в реальном времени. Оно принадлежит Google, а разработано было изначально израильской компанией Waze Ltd.

В отличие от классических картографических сервисов, Waze использует принцип краудсорсинга: информацию о пробках, авариях, дорожных работах, камерах фиксации нарушений и других инцидентах предоставляют сами пользователи.

Благодаря этому водители получают оперативные предупреждения и могут заранее скорректировать маршрут, чтобы избежать задержек. Кроме того, приложение поддерживает голосовые оповещения и предлагает оптимальные пути в зависимости от текущей ситуации на дороге.

Waze особенно популярен среди автомобилистов, которые ценят не только точность, но и возможность самим участвовать в создании дорожной карты в реальном времени.