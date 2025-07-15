Как носить зеленый жакет летом: Полякова показала модный образ, который стоит повторить (фото)

Оля Полякова продемонстрировала удачное чувство стиля во время отпуска с младшей дочерью Алисой в Лондоне, куда они приехали на концерт Билли Айлиш. Артистка выбрала яркий трендовый образ, сочетающий классику и современные акценты.
РБК-Украина подробно рассказывает, как носить зеленый жакет летом на примере Поляковой.
Жакет зеленого цвета этим летом стал настоящим маст-хэвом среди модниц. В разных оттенках и текстурах он появлялся во многих показах.
Это отличный выбор для создания яркого образа. И певица удачно подобрала вариант комбинации такой одежды.
Она накинула жакет поверх черного мини-платья. Дополнила лук черными массивными очками в роговой оправе, деликатным ожерельем на шее, мини-сумкой через плечо и серьгами-кольцами.
Отдельное внимание привлекает черное мини-платье, которое выбрала певица. Прекрасный выбор для романтического свидания, вечеринок или похода на концерт.
Зеленый жакет освежает образ, добавляет яркости и одновременно легко комбинируется с базовыми вещами.
Его можно носить не только с мини-платьями, как у Поляковой, но и со светлыми джинсами, белой футболкой, шортами с высокой посадкой или даже льняными брюками.
Что касается обуви, то здесь подойдут как кеды для повседневного стиля, так и босоножки или мюли для вечерних выходов.
Сочетайте жакет с одеждой нейтральных оттенков: белым, бежевым, серым или черным. Это создает уравновешенный и элегантный образ.
Для свежего и модного контраста можно добавить розовые, лавандовые или желтые акценты.
Теплые оттенки коричневого - кофе, карамель, шоколад, песочный - подчеркнут глубину зеленого и создадут спокойный образ.
Также зеленый прекрасно сочетается с денимом.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Оли Поляковой, Vogue.