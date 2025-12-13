ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от Джамалы

Суббота 13 декабря 2025 15:32
UA EN RU
Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от Джамалы Джамала (коллаж: РБК: Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Джамала показала, как легко оживить классическое пальто с помощью ярких аксессуаров и деталей. В своем недавнем образе она объединила сдержанную базу с насыщенными цветами, создав эффектный и современный "лук" для городских прогулок.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Джамала

Известная украинская певица показала, как даже в серой городской среде можно создать эффектный, стильный и харизматичный образ. В новом видео, снятом на улицах Киева, артистка объединила классику с яркими акцентами.

Ее образ стал своеобразной инструкцией для тех, кто ищет идеи для зимнего гардероба и хочет добавить настроение даже в самые мрачные дни.

Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от ДжамалыДжамала показала, как носить пальто (скриншот)

Пальто

Основой аутфита стало длинное серое пальто прямого или слегка оверсайз-кроя. Этот фасон остается ключевым трендом сезона, ведь позволяет создавать многослойные комбинации и чувствовать себя комфортно в холодное время года.

Стальной оттенок пальто выглядит универсально и сдержанно, подчеркивая элегантность, которую часто демонстрирует Джамала в своих образах.

Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от ДжамалыДжамала (скриншот)

Кардиган

Главной изюминкой лука стал кардиган молочного цвета. Рыхлая, вьющаяся фактура этого объемного кардигана создает ощущение уюта и роскоши, добавляя объем верхней части тела и контрастируя с более стройным низом.

Светлый оттенок акцентирует внимание на лице и выглядит свежо, особенно эффектно на фоне серого города.

Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от ДжамалыДжамала задает тренды (скриншот)

Яркие акценты

Яркие акценты усилили всеобщее впечатление от образа. Певица накинула на плечи массивный красно-оранжевый шарф, длина и насыщенность цвета которого мгновенно превращает сдержанный городской look в модный стейтмент.

В сезоне FW 2025/26 подобные теплые акценты стали ключевой фишкой дизайнерских коллекций и Джамала удачно адаптировала тренд в повседневном образе.

Вторым ярким элементом стала кепка-кашкет в тон шарфа, подчеркивающий индивидуальный стиль певицы и придающий луку игривости и структуры.

Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от ДжамалыДжамала показала, как создать стильный образ (скриншот)

Черные брюки и белая рубашка

Под пальто певица выбрала классическую черно-белую базу - широкие черные брюки и светлую рубашку, формирующих timeless black&white и служащий идеальным фоном для ярких деталей.

Широкие черные брюки свободного кроя придают динамичности, продлевая линию элегантности.

Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от ДжамалыДжамала показала модный образ (скриншот)

Обувь

Обувь - черные остроносые ботинки-"казаки" на каблуке, визуально удлиняют силуэт и придают образу остроты. Завершают аутфит многослойные золотые браслеты и подвеска в форме полумесяца, что придает образу индивидуальности и шика.

Этот "лук" подтверждает, что певица умеет совмещать классику с трендами street style, создавая узнаваемые и стильные аутфиты.

Джамала не только демонстрирует модные решения - она задает настроение и вдохновляет повторять смелые, но изощренные сочетания, прекрасно работающие в реалиях украинской зимы.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе