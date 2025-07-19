Как носить розовый на пляже: летние образы Квитковой, Горняк и Решетник (фото)

Как носит розовый Кристина Горняк

На фото с отдыха юрист позирует в светло-розовом комплекте: купальнике с треугольными чашечками и длинной юбке с высоким разрезом.

Дополняют модный образ очки, маленькая сумочка в тон и шлепанцы оттенка капучино. Идеальный лук для отдыха - женственный, смелый и с ноткой шика.

Горняк показала, как носить розовый (фото: instagram.com/kristygor)

Романтическая легкость от Даши Квитковой

Блогер и мама метко сочетает стиль и комфорт. Ее купальник нежно-розового оттенка - лаконичный и удобный, а кружевное парео добавляет романтического настроения.

Дополняет лук белая бейсболка. Такой аутфит - удачный пример, как выглядеть стильно на пляже без лишнего пафоса. Он подходит как для релакса на побережье, так и для активных прогулок у моря.

Как стильно носить розовый летом (фото: instagram.com/kvittkova)

Малиновый шик от Кристины Решетник

Для отдыха жена известного телеведущего выбрала модный велюровый купальник насыщенного розового цвета. Он быстро вызвал шквал положительных отзывов, ведь сочетает в себе трендовую фактуру, роскошный вид и идеально подчеркивает фигуру.

Пляжный лук блогерша соединила со стильными очками и в очередной раз доказала: для стильного образа не нужны сложные детали. Лаконичность и цвет - вот два компонента успеха.

Модный розовый купальник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Что в моде сейчас и как повторить этот стиль

Розовый - это не только о романтике, но и о силе, стиле и свободе выбора. Для пляжа стоит выбирать купальники на завязках, с высокой посадкой, брошками или рюшами.

Для создания нежного и яркого образа подойдут оттенки от холодной пудры до яркой малины. Дополнить наряд можно кепкой, кружевным парео, панамкой или украшениями.

Если вы еще не добавили этот цвет в свой летний гардероб - самое время вдохновиться звездными примерами.

Как носить розовый летом на пляже (фото: instagram.com/kvittkova)