Младшая дочь Брежневой повторила образ из 2000-х, который снова в тренде
Младшая дочь Веры Брежневой, 15-летняя Сара Киперман, показала модный образ в стилистике 2000-х, который возвращается в тренды лета 2025.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Какой "лук" выбрала младшая дочь Брежневой
Молодежно, смело и с акцентами из 2000-х - Сара Киперман показала стильный повседневный лук, который легко повторить.
Джинсы
Сара Киперман выбрала широкие джинсы слегка расклешенного силуэта с высокой талией. Они свободно сидят на бедрах и ногах.
Джинсы из светлого голубого денима с эффектом "варенки". Края брюк внизу необработанные, что придает образу непринужденности и гранжа.
Сара Киперман показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Акцент
Также дочь Брежневой дополнила брюки из денима модным аксессуаром - цепочкой, которая подчеркивает талию и добавляет элемент стиля 2000-х (Y2K aesthetic).
Топ
Короткий черный топ без рукавов. Он облегает фигуру, полностью обнажая живот, что является смелым решением и подчеркивает стройность.
Классический черный цвет, который создает контраст со светлыми джинсами.
Жакет
Черный укороченный пиджак, накинутый на плечи. Он имеет четкие линии, что придает структурированности и элегантности образу.
Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Аксессуары:
- солнцезащитные очки: черные прямоугольные очки, придающие образу таинственности и современности
- часы: массивные часы, которые являются классическим аксессуаром и придают образу и элегантности.
Обувь
Дополнить лук с джинсами Сара Киперман решила балетками на низком каблуке белого цвета с черным носком. Это классический и всегда актуальный дизайн, придающий образу изысканности.
Стиль и модные тренды
- Контраст объемов: сочетание облегающего кроп-топа с объемными джинсами создает интересный силуэт и подчеркивает тонкую талию.
- Гранж + элегантность: "рваные" джинсы придают нотки гранжа, тогда как жакет и аксессуары придают элегантность.
- Стиль Y2K (2000-е): четко прослеживается влияние моды 2000-х годов через кроп-топ, цепочку на джинсах и широкий крой штанов.
Дочка Брежневой показала тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
Лук как у дочки Брежневой идеально подойдет для:
- шопинга в городе
- встречи с друзьями
- фото для соцсетей
- вечернего мероприятия или свидания.
С чем еще можно сочетать широкие джинсы:
- с объемным свитшотом - для образов в стиле casual
- с рубашкой oversize и босоножками - для вечера
- с боди и кроссовками - на каждый день.
Сара Киперман показала модные тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)
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