Як носити рожевий на пляжі: літні образи Квіткової, Горняк і Решетнік (фото)

Рожевий - один з головних кольорів цього літа: від ніжного пудрового до насиченого малинового. Як ефектно носити модний відтінок на відпочинку - демонструють Даша Квіткова, Христина Горняк та Христина Решетнік.
РБК-Україна на прикладі зірок розбирає модні пляжні образи, які легко повторити.
На фото з відпочинку юристка позує у світло-рожевому комплекті: купальнику із трикутними чашечками та довгій спідниці із високим розрізом.
Доповнюють модний образ окуляри, маленька сумочка в тон та шльопанці відтінку капучино. Ідеальний лук для відпочинку - жіночний, сміливий і з ноткою шику.
Блогерка та мама влучно поєднує стиль і комфорт. Її купальник ніжно-рожевого відтінку - лаконічний і зручний, а мереживне парео додає романтичного настрою.
Доповнює лук біла бейсболка. Такий аутфіт - вдалий приклад, як виглядати стильно на пляжі без зайвого пафосу. Він пасує як для релаксу на узбережжі, так і для активних прогулянок біля моря.
Для відпочинку дружина відомого телеведучого обрала модний велюровий купальник насиченого рожевого кольору. Він швидко викликав шквал позитивних відгуків, адже поєднує у собі трендову фактуру, розкішний вигляд та ідеально підкреслює фігуру.
Пляжний лук блогерка поєднала зі стильними окулярами й вкотре довела: для стильного образу не потрібні складні деталі. Лаконічність і колір - ось два компоненти успіху.
Рожевий - це не лише про романтику, а й про силу, стиль і свободу вибору. Для пляжу варто обирати купальники на зав’язках, з високою посадкою, брошками чи рюшами.
Для створення ніжного та яскравого образу підійдуть відтінки від холодної пудри до яскравої малини. Доповнити наряд можна кепкою, мереживним парео, панамкою або прикрасами.
Якщо ви ще не додали цей колір у свій літній гардероб - саме час надихнутися зірковими прикладами.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Христини Горняк, Даші Квіткової та Христини Решетнік.