Как НАТО привлечено к мирным переговорам по Украине: глава миссии дала ответ

НАТО активно вовлечено в переговоры по завершению войны в Украине, как непосредственно - через обсуждение гарантий безопасности. Так и опосредованно - через координацию поставок военной помощи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, НАТО стало вовлеченным в процессы, касающиеся завершения войны, благодаря лидерству генерального секретаря Марка Рютте.

Она подчеркнула, что привлечение Альянса не ограничивается усилением обороны через программы PURL и "Рамштайн".

"Это не только об усилении нашей защиты, но и автоматически об укреплении нашей переговорной позиции", - отметила она.

Гетьманчук также рассказала о привлечении НАТО к гарантиям безопасности.

"С точки зрения разработки инфраструктуры гарантий безопасности и вообще политических решений по завершению войны, НАТО начало полноценно участвовать во встречах "коалиции желающих", - сказала она.

На самом деле, по словам дипломата, это "был большой шаг для Альянса, потому что до того НАТО и "коалиция желающих" существовали в двух отдельных реальностях".

"Это изменилось кардинально: Генсек НАТО участвует во встречах лидеров Коалиции желающих, причем, если есть элемент физического присутствия, то он присутствует лично. Его руководитель офиса Джефри Ван Левен присутствует на соответствующих встречах советников по национальной безопасности", - рассказала глава миссии.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич также участвует во встречах по военной составляющей гарантий безопасности.

"А поскольку Гринкевич имеет двойную должность - также является командующим Европейского командования США - он непосредственно приобщен к обсуждению того, каким образом должна быть сформирована американская поддержка (backstop) для многонациональных сил, которые будут размещены в Украине после прекращения активных боевых действий", - пояснила Гетьманчук.

Таким образом НАТО привлечено к этим процессам непосредственно через участие в обсуждениях в рамках "коалиции желающих" и в форматах, где нарабатываются гарантии безопасности.

Но также оно вовлечено и опосредованно - через координацию поставок военной помощи, усиливая оборонные усилия и переговорную позицию Украины.