Как может завершиться война России против Украины: прогноз президента Чехии
Война между Украиной и Россией может завершиться в тот момент, когда обе стороны осознают, что продолжать бои больше невозможно.
Об этом заявил президент Чехии, бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Журналисты поинтересовались у Павела, как долго еще может продлиться война России против Украины.
"Пока не будет достаточно сил, чтобы убедить обе стороны в том, что военные инструменты не могут достичь их политических целей", - ответил глава чешского государства.
По словам Павела, это может произойти как в этом году, так и через много лет.
Президент также не исключает, что конфликт из горячей фазы может перейти в замороженный конфликт, который будет длиться годами.
"Я больше придерживаюсь мнения, что через несколько лет обе стороны поймут, что продолжать невозможно, и переговоры состоятся. В частности, существенный вклад в это должны внести мировые державы, не только США, но и Китай. И подтолкнуть обе страны к переговорам в политическом, экономическом и дипломатическом плане", - считает он.
Павел также добавил, что Евросоюз не может добиться такого результата в одиночку, даже несмотря на то, что он является большой экономической и политической силой. Поэтому необходима единая позиция с США и другими демократическими странами мира.
Что предшествовало
Напомним, Украина настаивает на завершении войны с Россией на справедливых условиях, которые предусматривают восстановление ее территориальной целостности.
Для этого украинскими чиновниками была разработана формула мира из десяти пунктов. Сейчас на основании формулы Украина хочет создать мирный план и представить его России.
Более детально о мирном плане Украины - в материале РБК-Украина.
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