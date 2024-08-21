Как может завершиться война России против Украины: прогноз президента Чехии

Война между Украиной и Россией может завершиться в тот момент, когда обе стороны осознают, что продолжать бои больше невозможно.

Об этом заявил президент Чехии, бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Журналисты поинтересовались у Павела, как долго еще может продлиться война России против Украины.

"Пока не будет достаточно сил, чтобы убедить обе стороны в том, что военные инструменты не могут достичь их политических целей", - ответил глава чешского государства.

По словам Павела, это может произойти как в этом году, так и через много лет.

Президент также не исключает, что конфликт из горячей фазы может перейти в замороженный конфликт, который будет длиться годами.

"Я больше придерживаюсь мнения, что через несколько лет обе стороны поймут, что продолжать невозможно, и переговоры состоятся. В частности, существенный вклад в это должны внести мировые державы, не только США, но и Китай. И подтолкнуть обе страны к переговорам в политическом, экономическом и дипломатическом плане", - считает он.

Павел также добавил, что Евросоюз не может добиться такого результата в одиночку, даже несмотря на то, что он является большой экономической и политической силой. Поэтому необходима единая позиция с США и другими демократическими странами мира.