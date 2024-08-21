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Як може завершитися війна Росії проти України: прогноз президента Чехії

Середа 21 серпня 2024 15:35
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Як може завершитися війна Росії проти України: прогноз президента Чехії Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війна між Україною та Росією може завершитись у той момент, коли обидві сторони усвідомлюють, що продовжувати бої більше неможливо.

Про це заявив президент Чехії, колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Журналісти поцікавилися у Павела, як довго може тривати війна Росії проти України.

"Поки не буде достатньо сил, щоб переконати обидві сторони в тому, що військові інструменти не можуть досягти їхньої політичної мети", - відповів глава чеської держави.

За словами Павела, це може статися як цього року, так і через багато років.

Президент також не виключає, що конфлікт з гарячої фази може перейти у заморожений конфлікт, який триватиме роками.

"Я більше дотримуюся думки, що через кілька років обидві сторони зрозуміють, що продовжувати неможливо, і переговори відбудуться. Зокрема, істотний внесок у це мають зробити світові держави, не тільки США, а й Китай. І підштовхнути обидві країни до переговорів у політичному, економічному та дипломатичному плані", - вважає він.

Павел також додав, що Євросоюз не може досягти такого результату поодинці, навіть незважаючи на те, що він є великою економічною та політичною силою. Тому потрібна єдина позиція з США та іншими демократичними країнами світу.

Що передувало

Нагадаємо, Україна наполягає на завершенні війни з Росією на справедливих умовах, які передбачають відновлення її територіальної цілісності.

Для цього українськими чиновниками було розроблено формулу миру з десяти пунктів. Зараз на підставі формули Україна хоче створити мирний план та представити його Росії.

Більш детально про мирний план України - у матеріалі РБК-Україна.

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