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Инвесторы в "зеленую" энергетику ожидают от НКРЭКУ решения проблемы небалансов, - Верещинская

Вторник 24 июня 2025 14:17
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Инвесторы в "зеленую" энергетику ожидают от НКРЭКУ решения проблемы небалансов, - Верещинская Фото: инвесторы в "зеленую" энергетику ожидают от НКРЭКУ решения проблемы небалансов, - Верещинская
Автор: Сергей Новиков

Инвесторы в предприятия зеленой энергетики ожидают от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на скорейшее решение проблемы небалансов, поскольку длительная задержка в этом вопросе выглядит, как элемент давления на инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасию Верещинскую.

"Это воспринимается на самом деле как давление на производителей, когда мы со всем открытой душой пытаемся решить эту проблему, но с другой стороны на нас давит регулятор. Чтобы мы оплатили это по формуле, по которой у нас сейчас идет дискуссия", - сказала Верещинская.

По ее словам, производители электроэнергии из ВИЭ получили большие счета за небалансы от "Гарантированного покупателя", которые они считают незаконными и это подкреплено судебным решением.

В то же время Верещинская отмечает, что инвесторы вынужденно обращаются в суды, чтобы оспаривать чрезмерно начисленные платежи за небалансы.

"Многие из наших участников также судятся, и оспаривают это решение НКРЭКУ. Но при этом все очень надеются не то, что мы еще найдем возможность для адекватной дискуссии о том, как можно решить эту ситуацию более цивилизованно, чтобы не идти в суды", - добавила она.

Верещинская подчеркнула, что производители готовы к компромиссу, им подходит любая согласованная формула расчета небалансов.

Ранее сообщалось, инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к НКРЭКУ с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

Они указывают, что это является основной проблемой значительных долгов за произведенную в 2022 году электроэнергию, поскольку уровень расчета составляет лишь 63,9%.

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