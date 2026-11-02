Как Киев может пройти зиму на фоне атак на энергетику: сценарии источников

Киев готовится к сложной зиме, ведь после российских атак город потерял часть собственной генерации. Наибольшие риски касаются тепла, света и работы метро.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму".
Собеседники издания из разных политических лагерей признают, что киевские власти в этом году приложили больше усилий для подготовки к холодам. В то же время, часть необходимых мер не успели реализовать ни на местном, ни на государственном уровне.
Одна из причин состоит в том, что характер угроз изменился. Город готовился к сценариям, с которыми уже сталкивался ранее, однако теперь Россия применяет новые средства поражения, в частности, реактивные дроны. Кроме того, остается проблема нехватки средств противодействия баллистическим ракетам.
"В общем, конечно, готовились к этой зиме лучше, чем к прошлой. Но проблема в том, что готовились к прошлым вызовам, а появились новые: реактивные дроны, нехватка антибаллистики и т.д.", - отметил один из собеседников.
Есть и другое существенное отличие от предыдущего отопительного сезона: после многочисленных российских атак энергетическая инфраструктура Киева сейчас имеет гораздо больше повреждений. Потому большие резервы не обязательно помогут избежать серьезных проблем. Источники не исключают, что в этот раз столице будет даже труднее, чем в прошлую зиму.
Одним из самых уязвимых мест энергосистемы столицы остаются теплоэлектроцентрали. До российских ударов они не только снабжали киевлян теплом, но и производили значительные объемы электроэнергии для города.
Однако, по информации собеседников РБК-Украина, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ в результате обстрелов прекратили производство электроэнергии. Следовательно, Киев стал значительно больше зависеть от поставок тока из других регионов через объединенную энергосистему Украины.
Но самое наличие электроэнергии в общей сети еще не означает, что ее удастся беспрепятственно доставить в столицу. Для этого нужны исправные подстанции, которые также регулярно терпят российские удары и могут выходить из строя.
Последствия таких проблем горожане могли увидеть 8 октября. Тогда из-за падения напряжений на внешних центрах питания временно остановился киевский метрополитен.
Один из собеседников издания объяснил, что метро потребляет очень много электроэнергии. Поэтому при новых атаках и внезапном дефиците питания его могут временно отключить, чтобы быстрее стабилизировать работу энергосистемы. При критической нехватке тока метро, по сути, "гаснет" само по себе.
Не менее серьезные риски связаны с отоплением. Киевские ТЭЦ остаются среди приоритетных целей российских атак, а новые повреждения могут поставить под угрозу поставки ими и тепла в жилые дома.
Часть погрузки должны взять на себя резервные котельные. Однако не все объекты, планировавшиеся подготовить к работе, уже готовы. К тому же, даже запуск всех запланированных котельных не гарантирует, что их мощности хватит для поддержания нормативной температуры в квартирах во время сильных морозов.
Собеседники РБК-Украина описывают несколько вариантов развития событий.
"Если ситуация будет совсем плохой, максимум, что город может обеспечить сами по себе - это работа водоснабжения и канализации, электричество и тепло для критической инфраструктуры", - прогнозирует один из источников.
В некоторых районах, возможно, удастся сберечь отопление жилых домов. Там, где централизованное теплоснабжение будет недоступно, коммунальщики при наличии технической возможности постараются подключать дома к резервным источникам тепла.
Другой собеседник издания оценивает перспективы пессимистичнее. По его мнению, если Россия снова нанесет масштабные удары по энергетике, Киев может столкнуться с длительными остановками метро. Электроэнергии и тепла может хватать только для обеспечения критически важных объектов.
"Так или иначе, ситуация со светом и отоплением для левого берега прогнозируется сложнее, чем для правого берега столицы", - добавил собеседник.
В то же время, эти прогнозы не означают, что Киев обязательно столкнется с худшим сценарием.
Реальная ситуация будет зависеть от того, насколько интенсивными будут российские атаки, какие именно объекты они повредят, какой будет температура воздуха и как быстро энергетики и коммунальщики смогут восстанавливать оборудование.
Источники отмечают, что особенно сложной эта зима может быть для крупнейших украинских городов – Киева, Харькова и Днепра.
"Россияне сознательно пытаются сделать жизнь у них невыносимой, чтобы заставлять людей уезжать, чтобы росло зимой социальное напряжение", - подытожил собеседник издания.
Напомним, ранее эксгенпрокурор Юрий Луценко заявил о проблемах со строительством защитных сооружений на энергообъектах в Киевской области. По его словам, готовность отдельных объектов составляет всего 13-16%, а контракты на 1,8 млрд. гривен передали двум компаниям без конкурсных процедур.
Несмотря на это, 16 октября в столице официально начался отопительный сезон. Первыми тепло стали получать больницы, школы и детские сады.