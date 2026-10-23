Отопительный сезон в Киеве: Кличко рассказал, где уже появилось тепло

За первую неделю отопительного сезона в Киеве к теплу подключили уже 25% заведений социальной сферы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время брифинга.

"Несмотря на все неправдивые упреки, что Киев якобы не готовился к отопительному сезону, мы первыми в Украине начали его неделю назад", - сказал он.

По словам мэра, сейчас тепло получают почти четверть соцзаведений города - в частности, 49 больниц, 153 детских сада и 23 школы. Запуск производится по заявкам их руководителей.

Исключение остается часть Днепровского и Деснянского районов, где из-за существенных повреждений энергообъекта все еще продолжаются восстановительные работы.

Мэр столицы подчеркнул, что городские медучреждения полностью подготовлены к возможным отключениям света и тепла.

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"У них 480 генераторов. В 15 больницах уже есть собственные скважины, еще 6 заведений завершают их строительство. 11 медучреждений - с автономным теплоснабжением от собственных котельных. До конца года возможность такого отопления будет иметь 21 столичная больница", - сообщил Кличко.

Также автономность обеспечена во всех 25 городских учреждениях соцзащиты: для них закуплено 134 генератора разной мощности, сформированы запасы горючего, воды, медикаментов и продовольствия.

Отдельно Кличко остановился на последствиях обстрелов, отметив, что только на этой неделе воздушная тревога в столице звучала более 30 раз и продолжалась более 30 часов.

В результате атак разрушениям подверглись жилые дома, объекты критической, транспортной и логистической инфраструктуры, офисы, торговые площади и несколько медицинских учреждений.

"Пострадала, в частности, станция метро "Черниговская". Повреждены были витражные окна, фасад и платформа станции. А также пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением", - рассказал городской голова.

Он добавил, что более 70 специалистов "Киевского метрополитена" непрерывно работали сутки, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов по "красной" линии.

Кроме того, в ночь на 22 октября была повреждена инфраструктура метро на Южном мосту, где сейчас также активно ведутся ремонтные работы.

На сегодня на станции "Черниговская" уже возобновлена работа одного вестибюля, а на другом ремонт продолжается. Чтобы компенсировать временные ограничения в движении метро из-за повреждений на Южном мосту, городские власти увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах.