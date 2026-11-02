Як Київ може пройти зиму на тлі атак на енергетику: сценарії джерел

Співрозмовники видання з різних політичних таборів визнають, що київська влада цього року доклала більше зусиль для підготовки до холодів. Водночас частину необхідних заходів не встигли реалізувати ані на місцевому, ані на державному рівні.

Одна з причин полягає в тому, що характер загроз змінився. Місто готувалося до сценаріїв, з якими вже стикалося раніше, однак тепер Росія застосовує нові засоби ураження, зокрема реактивні дрони. Крім того, залишається проблема нестачі засобів протидії балістичним ракетам.

"Загалом, звичайно, готувались до цієї зими краще, ніж до минулої. Але проблема в тому, що готувались до минулих викликів, а з'явились нові: реактивні дрони, брак антибалістики тощо", - зазначив один зі співрозмовників.

Є й інша суттєва відмінність від попереднього опалювального сезону: після численних російських атак енергетична інфраструктура Києва зараз має значно більше пошкоджень. Тому більші резерви не обов'язково допоможуть уникнути серйозних проблем. Джерела не виключають, що цього разу столиці буде навіть важче, ніж минулої зими.

Чому Київ залежить від електроенергії з інших регіонів

Одним із найуразливіших місць енергосистеми столиці залишаються теплоелектроцентралі. До російських ударів вони не лише забезпечували киян теплом, а й виробляли значні обсяги електроенергії для міста.

Однак, за інформацією співрозмовників РБК-Україна, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ унаслідок обстрілів припинили виробництво електроенергії. Відтак Київ став значно більше залежати від постачання струму з інших регіонів через об'єднану енергосистему України.

Але сама наявність електроенергії в загальній мережі ще не означає, що її вдасться безперешкодно доставити до столиці. Для цього потрібні справні підстанції, які також регулярно зазнають російських ударів і можуть виходити з ладу.

Наслідки таких проблем містяни вже могли побачити 8 жовтня. Тоді через падіння напруги на зовнішніх центрах живлення тимчасово зупинився київський метрополітен.

Один зі співрозмовників видання пояснив, що метро споживає дуже багато електроенергії. Тому в разі нових атак і раптового дефіциту живлення його можуть тимчасово відключити, щоб швидше стабілізувати роботу енергосистеми. За критичного браку струму метро, по суті, "гасне" саме по собі.

Чи вистачить столиці тепла

Не менш серйозні ризики пов'язані з опаленням. Київські ТЕЦ залишаються серед пріоритетних цілей російських атак, а нові пошкодження можуть поставити під загрозу постачання ними і тепла до житлових будинків.

Частину навантаження мають узяти на себе резервні котельні. Проте не всі об'єкти, які планували підготувати до роботи, вже готові. До того ж навіть запуск усіх запланованих котелень не гарантує, що їхньої потужності вистачить для підтримання нормативної температури у квартирах під час сильних морозів.

Співрозмовники РБК-Україна описують кілька варіантів розвитку подій.

"Якщо ситуація буде зовсім поганою, максимум, що місто може забезпечити власними силами - це робота водопостачання та каналізації, електрика й тепло для критичної інфраструктури", - прогнозує одне з джерел.

У деяких районах, можливо, вдасться зберегти опалення житлових будинків. Там, де централізоване теплопостачання буде недоступним, комунальники за наявності технічної можливості намагатимуться підключати будинки до резервних джерел тепла.

Інший співрозмовник видання оцінює перспективи більш песимістично. На його думку, якщо Росія знову завдасть масштабних ударів по енергетиці, Київ може зіткнутися з тривалими зупинками метро. Електроенергії та тепла тоді може вистачати лише для забезпечення критично важливих об'єктів.

"Так чи інакше, ситуація зі світлом та опаленням для лівого берега прогнозовано буде складнішою, ніж для правого берега столиці", - додав співрозмовник.

Від чого залежатиме проходження зими

Водночас ці прогнози не означають, що Київ обов'язково зіткнеться з найгіршим сценарієм.

Реальна ситуація залежатиме від того, наскільки інтенсивними будуть російські атаки, які саме об'єктів вони пошкодять, якою буде температура повітря та як швидко енергетики й комунальники зможуть відновлювати обладнання.

Джерела зазначають, що особливо складною ця зима може бути для найбільших українських міст - Києва, Харкова та Дніпра.

"Росіяни свідомо намагаються зробити життя в них нестерпним, щоб змушувати людей виїжджати, щоб зростала взимку соціальна напруга", – підсумував співрозмовник видання.