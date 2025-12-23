ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как в Киеве будут отключать свет 24 декабря: обнародованы графики

Киев, Вторник 23 декабря 2025 21:12
UA EN RU
Как в Киеве будут отключать свет 24 декабря: обнародованы графики Иллюстративное фото: в Киеве будут отключать свет 24 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в среду, 24 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, 24 декабря будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 1.2 - без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.1 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 3.1 - без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.2 - без света с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;
  • очередь 4.1 - без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00.
  • очередь 6.2 - без света с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 24 декабря (t.me/dtek_ua)

Ночной удар россиян

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Такая ситуация была связана с тем, что оккупанты повредили сети, по которым электроэнергия от АЭС поступает к потребителям.

При этом Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Графики отключений света завтра будут действовать во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
Аналитика
Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Про ATACMS, "Богдану" и новое оружие ВСУ: как воюют Ракетные войска и артиллерия