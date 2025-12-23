Как в Киеве будут отключать свет 24 декабря: обнародованы графики
В Киеве в среду, 24 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, 24 декабря будут действовать такие графики:
- очередь 1.1 - без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 1.2 - без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 2.1 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 2.2 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 3.1 - без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 3.2 - без света с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;
- очередь 4.1 - без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
- очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 23:00;
- очередь 5.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
- очередь 5.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
- очередь 6.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00.
- очередь 6.2 - без света с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 24:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 24 декабря (t.me/dtek_ua)
Ночной удар россиян
Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.
После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.
Такая ситуация была связана с тем, что оккупанты повредили сети, по которым электроэнергия от АЭС поступает к потребителям.
При этом Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света.