Как идет мобилизация в Украине и чего не хватает: ответ Зеленского

В частности, президента попросили оценить ход кампании спустя два месяца после вступления в силу нового закона о мобилизации и подготовку личного состава.

"Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за границей, да", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

Мобилизация набирает обороты

Уровень мобилизации в мае и июне вырос более чем в два раза, если сравнивать с предыдущими двумя месяцами, пишет Reuters. По словам спикера Минобороны Богдана Сеника, есть позитивные тенденции. Средний возраст мобилизованных остается прежним и составляет около 40 лет.

Отвечая на вопрос о 200 тысяч дополнительных военнослужащих, ранее озвученных в западной прессе, секретарь парламентского комитета по национальной обороне Роман Костенко подсчитал, что такое количество можно привлечь до конца года, если процесс продолжится нынешними темпами. А это может позволить в будущем рассмотреть законопроект о частичной демобилизации.