Кого сегодня не хватает в украинской армии: ответ спикера ОСГВ "Хортица"

В последнее время украинскому войску не хватает пехотинцев. Они нужны сейчас каждому подразделению и как раз на линии боевого столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно же, не хватает в последнее время, в частности, простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины", - заявил Волошин.

Поэтому, по его словам, сейчас активно медийно и не медийно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.

"Ведь простые стрелки, простые водители, простые пехотинцы нужны каждому подразделению и нужны сейчас как раз на линии боевого столкновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас преобладает в количестве и он только этим может использовать преимущество на линии боевого столкновения. Хоть мы их и уничтожаем, но они все набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что украинские военные преобладают врага тем, что уничтожают его в немалых количествах.

Мобилизация в Украине