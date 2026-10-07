Алименты на ребенка в браке: адвокат объяснил, как получить деньги без суда

Для получения алиментов на ребенка не обязательно разводиться. Родители могут оставаться в официальном браке, жить отдельно или даже под одной крышей, но один из них может потребовать финансового участия другого в содержании ребенка.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, партнер адвокатского объединения "Axios partners" Павел Шиков.

Можно ли получать алименты без развода

Расторжение брака не является условием взыскания алиментов.

Как объясняет адвокат, обязанность родителей содержать ребенка возникает из факта отцовства и потребности ребенка в иждивении, а не из-за прекращения брака. Семейный кодекс Украины устанавливает, что родители должны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Поэтому если один из родителей не принимает должного участия в финансовом обеспечении ребенка, второй может требовать алименты, даже если они официально остаются мужем и женой.

Например, супруги могут фактически проживать отдельно, но не разводиться. Если родитель не содержит ребенка должным образом, другой может обратиться за алиментами.

Также совместное проживание в одном доме само по себе не лишает права требовать выплаты. Важно то, выполняет ли каждый из родителей свой долг по содержанию ребенка.

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Кто может потребовать алименты

Как правило, за взысканием алиментов обращается тот родитель, с кем проживает ребенок.

При этом право не зависит от пола. Родители имеют равные обязанности по материальному обеспечению детей. Поэтому требовать алименты может как мать, так и отец, если именно он фактически содержит ребенка, а второй родитель не исполняет своего долга.

Как получить алименты без суда

Родители могут самостоятельно договориться о содержании ребенка.

В частности, они могут заключить нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов. В нем можно определить размер выплат и сроки их осуществления.

Такой вариант позволяет урегулировать вопросы без судебного спора.

Если договориться не удалось, тот из родителей, кто содержит ребенка, может обратиться в суд.

Сколько могут составлять алименты

Единой суммы алиментов, применяемой во всех случаях, нет. По решению суда выплаты могут определяться:

как доля дохода одного из родителей;

как жесткая денежная сумма.

Какой способ применять, зависит от обстоятельств дела и требований заявителя.

При определении размера алиментов суд учитывает, в частности, материальное положение родителей, состояние здоровья и нужды ребенка, наличие у плательщика других детей или других лиц, которых он обязан содержать, а также другие существенные обстоятельства.

Поэтому размер официальной зарплаты сам по себе не определяет, сколько именно алиментов должен платить человек.

Если отец или мать официально не работает

Отсутствие официального трудоустройства не освобождает от обязанности содержать ребенка. То есть аргумент "я нигде официально не работаю, потому не должен платить алименты" сам по себе не имеет юридического значения.

В то же время при определении размера выплат могут учитываться сведения о доходах, имуществе и фактическом материальном положении плательщика.

С какого времени начисляют алименты

По общему правилу алименты присуждаются со дня предъявления иска или подачи заявления о выдаче судебного приказа.

В то же время, закон предусматривает возможность взыскания средств и за прошедшее время при наличии предусмотренных законом условий. В частности, значение может иметь то, принимал ли человек меры для получения средств на ребенка и уклонялся ли второй родитель от их предоставления.

Что важно помнить

Для получения алиментов разводиться не нужно. Родители могут оставаться в официальном браке, жить по отдельности или даже вместе.

Если один из них не принимает должного участия в содержании ребенка , можно:

договориться о выплатах добровольно;

заключить нотариальный договор об уплате алиментов;

обратиться в суд, если договориться не удалось;

требовать алименты независимо от того, состоят ли родители в браке;

в предусмотренных законом случаях требовать денежные средства за истекший период.

Главное правило состоит в том, что право ребенка на содержание не зависит от семейного статуса его родителей.