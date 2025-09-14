Как питаться и похудеть осенью: эффективные советы от фитнес-тренера Виктора Мандзяка

Нужно ли менять тренировки осенью

По словам эксперта, времена года не влияют на эффективность занятий.

"Чтобы быть здоровым и стройным, достаточно трех-пяти интенсивных тренировок в неделю и семи-десяти тысяч шагов в день независимо от того, осень это или лето. Никакой особой специфики тренировок в разное время года нет", - объясняет Мандзяк.

Сжигает ли организм больше калорий осенью

Распространено мнение, что с наступлением холодов организм тратит больше энергии. Но это миф.

"Калории сжигаются благодаря обмену веществ и физической активности. Осень, лето или зима - это не имеет значения", - говорит тренер.

Как мотивировать себя во время осенней апатии

Мандзяк отмечает: вместо поиска мотивации нужно создать систему.

"У меня есть четкий план: тренируюсь в понедельник, среду и пятницу после работы. Независимо от того, есть у меня настроение или нет, я иду на тренировку. Со временем это становится привычкой, и мозг сам напоминает, что пришло время занятий", - объясняет он.

Почему осенью важен витамин D

С наступлением холодов уменьшается количество солнечного света, поэтому стоит обратить внимание на питание.

"Витамин D есть в рыбе и яйцах. А еще он накапливается в жировой ткани. Если летом вы проводили много времени на солнце, а осенью начали худеть, то вместе с жиром в кровь выделяется и витамин D, и он начинает выполнять свое полезное действие", - объясняет эксперт.