Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта

Главное: Роль центра ФСБ на Кубани: Объект собирал данные с вражеских РЛС и формировал безопасные маршруты для российских ракет и "дронов".

Объект собирал данные с вражеских РЛС и формировал безопасные маршруты для российских ракет и "дронов". Как РФ ищет ПВО: враг имитирует пуски из МиГов, чтобы заставить украинские радары систем Patriot, NASAMS и т.д. включиться и выдать свои позиции.

враг имитирует пуски из МиГов, чтобы заставить украинские радары систем Patriot, NASAMS и т.д. включиться и выдать свои позиции. Возможно ли "ослепить" Россию: Из-за разветвленной системы разведки и спутниковой помощи от Ирана и Китая это невозможно, но можно "ослеплять" по секторам.

Из-за разветвленной системы разведки и спутниковой помощи от Ирана и Китая это невозможно, но можно "ослеплять" по секторам. Последствия для оккупантов: Уничтожение таких центров ликвидирует не только уникальную технику, но и опытных офицеров, которые планировали атаки на Украину.

Как Россия планирует удары по Украине

По словам эксперта, атакованный 16-й центр ФСБ в Краснодарском крае собирал и обрабатывал данные с загоризонтных РЛС и различных систем радиоэлектронной разведки. Эта информация позволяла россиянам формировать маршруты для атак Украины.

"Это не в режиме реального времени они наводили дроны или ракеты. Они формировали качественные системы, которые позволяли, например, прорвать нашу противовоздушную оборону. Они собирали данные", - пояснил Храпчинский.

По его словам, враг постоянно собирает данные о работе украинских средств ПВО (в частности Patriot, NASAMS, IRIS-T). РФ делает это, провоцируя включение радаров через имитацию пусковых маневров истребителями МиГ.

"Это создает картинку, которая позволяет в дальнейшем врагу планировать операции с воздушным нападением", - добавил он.

Поэтому уничтоженный центр на юге РФ не только частично корректировал удары "Шахедов", но и был ключевым элементом сбора информации для планирования следующих массированных обстрелов, отметил эксперт.

Возможно ли полностью "ослепить" врага

Храпчинский отмечает, что полностью ослепить Россию одним ударом невозможно.

Во-первых: враг имеет мощную архитектуру разведывательных центров различных уровней (от стратегического до полевого).

Во-вторых: РФ получает помощь от союзников. Китай и Иран способны предоставлять россиянам качественные разведывательные данные со своих собственных спутников.

Однако эксперт отмечает, что "ослеплять" оккупантов можно секторами: в Московском, Черноморском, Балтийском регионах и у границ Украины.

"Надо выбивать частично элементы, которые приведут к потере возможности контролировать или заглядывать на территорию Украины. И соответственно такие вот малые удары позволяют нам существенно влиять на способность РФ", - пояснил он.

Последствия удара по центру на Кубани

Украина длительное время планомерно выбивает средства радиоэлектронной разведки и командные пункты РФ как на территории России, так и на временно оккупированных территориях, отметил Храпчинский.

В частности, ранее под удары уже попадали российские радиолокационные станции "Воронеж-М", различные загоризонтные РЛС, а также Центр космической связи в Крыму. Выбивание российской ПВО также позволило Украине сформировать более качественную систему планирования собственных дальнобойных ударов.

Удар по объекту ФСБ в Краснодарском крае, по словам эксперта, важен не только из-за уникальной системы, которая отслеживала массированные атаки. Под удар могли попасть опытные офицеры, которые непосредственно обрабатывали разведданные и строили маршруты для каждой российской ракеты или дрона.

Кроме физических потерь, это создает мощное психологическое давление на военных РФ, добавил Храпчинский.