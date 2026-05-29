Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта

Перед подготовкой к обстрелам Украины россияне собирают массив данных, чтобы разработать маршруты для дронов и ракет.
Как происходит этот процесс и какую роль играет атакованный СБУ центр ФСБ на Кубани, РБК-Украина расспросило военного эксперта Анатолия Храпчинского.
По словам эксперта, атакованный 16-й центр ФСБ в Краснодарском крае собирал и обрабатывал данные с загоризонтных РЛС и различных систем радиоэлектронной разведки. Эта информация позволяла россиянам формировать маршруты для атак Украины.
"Это не в режиме реального времени они наводили дроны или ракеты. Они формировали качественные системы, которые позволяли, например, прорвать нашу противовоздушную оборону. Они собирали данные", - пояснил Храпчинский.
По его словам, враг постоянно собирает данные о работе украинских средств ПВО (в частности Patriot, NASAMS, IRIS-T). РФ делает это, провоцируя включение радаров через имитацию пусковых маневров истребителями МиГ.
"Это создает картинку, которая позволяет в дальнейшем врагу планировать операции с воздушным нападением", - добавил он.
Поэтому уничтоженный центр на юге РФ не только частично корректировал удары "Шахедов", но и был ключевым элементом сбора информации для планирования следующих массированных обстрелов, отметил эксперт.
Храпчинский отмечает, что полностью ослепить Россию одним ударом невозможно.
Во-первых: враг имеет мощную архитектуру разведывательных центров различных уровней (от стратегического до полевого).
Во-вторых: РФ получает помощь от союзников. Китай и Иран способны предоставлять россиянам качественные разведывательные данные со своих собственных спутников.
Однако эксперт отмечает, что "ослеплять" оккупантов можно секторами: в Московском, Черноморском, Балтийском регионах и у границ Украины.
"Надо выбивать частично элементы, которые приведут к потере возможности контролировать или заглядывать на территорию Украины. И соответственно такие вот малые удары позволяют нам существенно влиять на способность РФ", - пояснил он.
Украина длительное время планомерно выбивает средства радиоэлектронной разведки и командные пункты РФ как на территории России, так и на временно оккупированных территориях, отметил Храпчинский.
В частности, ранее под удары уже попадали российские радиолокационные станции "Воронеж-М", различные загоризонтные РЛС, а также Центр космической связи в Крыму. Выбивание российской ПВО также позволило Украине сформировать более качественную систему планирования собственных дальнобойных ударов.
Удар по объекту ФСБ в Краснодарском крае, по словам эксперта, важен не только из-за уникальной системы, которая отслеживала массированные атаки. Под удар могли попасть опытные офицеры, которые непосредственно обрабатывали разведданные и строили маршруты для каждой российской ракеты или дрона.
Кроме физических потерь, это создает мощное психологическое давление на военных РФ, добавил Храпчинский.