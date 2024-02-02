Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации

Как предлагают изменить возраст, по которому военнообязанных смогут мобилизовать в Вооруженные силы Украины, в комментарии РБК-Украина анализирует Андрей Лавренюк, юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры".

С какого возраста могут забирать в ВСУ по новому законопроекту

"Призывной возраст и его регулирование в Украине в период военного положения вызывает обсуждение и размышления. Это связано тем, что недавно обнародовали новый законопроект № 10378. В нем фигурирует именно 25 лет. Более того, Верховная Рада Украины приняла Закон об уменьшении предельного возраста пребывание граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Он на сегодняшний день находится на подписи у президента Украины", – говорит эксперт.

В условиях геополитических напряжений это становится необходимостью для обеспечения национальной безопасности Украины. Но важно балансировать эти потребности с защитой прав и интересов молодежи, которая находится в призывном возрасте, считает Андрей Лавренюк.

"Следует понимать, что снижение возраста призывников – не решение вопроса. Ведь те, кто не проходил срочную службу и не имеет базовых навыков и знаний по военному делу, не сможет обеспечить надлежащую поддержку и замену военным, которые вернутся из зоны боевых действий на ротацию, или будут уволены по состоянию здоровья", – высказывает он мнение.

С одной стороны, уменьшение призывного возраста в период военного положения является стратегической мерой формирования нужных резервов в Вооруженных силах.

Обеспечение страны национальной безопасностью требует активного участия и готовности молодого поколения к службе по военным делам, но с другой стороны они должны быть подготовлены заранее и быть готовыми вступить в ряды Сил обороны, в случае необходимости.

Фото: ВР уже приняла Закон об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Он сейчас на подписи у президента (Getty Images)

"Именно для этого в новом законопроекте Закона №10378 была выдвинута идея базовой военной подготовки для лиц до 25 лет, которая будет проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях с целью получения военно-учетной специальности, приобретения практических знаний, умений и навыков, для защиты Родины. Граждане смогут сами выбирать год и период прохождения базовой военной подготовки к достижению 25 лет", – отмечает юрист ЮК "Приходько и партнеры".

Какие категории военнообязанных могут ввести

Таким образом, формируется такое распределение граждан в возрасте от 18 до 60 лет на следующие категории:

Допризывники – лица, подлежащие взятию на военный учет;

Призывники – лица, взятые на военный учет;

Военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

Военнообязанные – лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

Резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и особый период.

"Возвращаясь к внедрению "базовой военной подготовки" – лица, которые прошли эту подготовку, будут отнесены к статусу военнообязанных, а значит, должны стать на военный учет, в территориальных центрах комплектования по месту жительства", – омечает специалист.

Таким образом, если в действующее законодательство внесут изменения, призывной возраст будет уменьшен до 25 лет, но лица, которые будут подлежать мобилизации, будут уже иметь базовую общевоенную подготовку.

Обратите внимание. "Данный законопроект раньше был отозван, и пока не является официальным источником информации. Эти введения могут быть неприняты или отредактированы", – говорит юрист.