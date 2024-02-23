Як довести свою непридатність до служби в ЗСУ: пояснення юриста

В Україні під час мобілізації для багатьох категорій діє відстрочка від служби. Крім того, є категорія тих, кого можуть визнати непридатними. Це означає, що людина з різних причин не має можливості проходити службу в Збройних Силах України. Але такий статус не дають автоматично – його треба довести документально.

Як довести свою непридатність до служби, якщо ви підпадаєте під цю категорію, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Як довести свою непридатність до служби: офіційні правила

Обов’язковою умовою визначення ступеню придатності до військової служби призовників, військовозобов’язаних або військовослужбовців є проходження військово-лікарської експертизи, говорить Антон Маринич.

"По суті це медичний огляд осіб, яких оглядають профільні лікарі у складі комісії (військово-лікарської комісії), яка і визначає придатність за станом здоров'я до військової служби, а для військовослужбовців установлює причинний зв'язок захворювань, поранень або травм", – пояснює фахівець Nota Group.

Порядок проходження ВЛК, а також перелік (розклад) хвороб, станів та фізичних вад, за якими визначають ступінь придатності до військової служби визначено Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Якщо у особи, яка направлена на ВЛК наявні хвороби або інші вади здоров’я, потрібно повідомити про це ВЛК та надати медичні документи (виписки, епікризи, результати лабораторних досліджень тощо). В деяких випадках, громадяни проходять медичний огляд перед ВЛК для того, щоб підтвердити їх реальний стан здоров’я.

Фото: Військово-лікарська комісія визначає придатність за станом здоров'я до військової служби (Армія Інформ)

Додаток №2 до Наказу МОУ №402 "Пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби" визначає наступні ступені:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби у мирний час;

обмежено придатні у воєнний час.

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально.

"Для того, щоб попередньо оцінити, який ступінь придатності може отримати громадянин на ВЛК, потрібно переглянути вказаний Додаток №2 і співставити наявну хворобу із переліком додатка", – звертає увагу юрист.

Він констатує, що існують непоодинокі випадки формальних підходів ВЛК до визначення ступеню придатності до військової служби, тобто визнавали придатними без належного медичного огляду.

"В таких випадках результати проходження медичного огляду перед ВЛК із підтвердженими захворюваннями може бути підставою для оскарження висновку ВЛК. За вимогами Наказу МОУ №402, у висновку ВЛК має бути вказаний ступінь придатності, а у випадку обмеженої придатності мають бути зазначені протипоказання до військової служби у конкретних видах військ. У разі незгоди з рішенням ВЛК, його можна оскаржити у вищестоящий ВЛК або звернутися до суду", – пояснює Антон Маринич.