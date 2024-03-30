Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: алгоритм действий
Украинцам объяснили, как получить свидетельство о рождении ребенка, который родился за границей у граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Украинские дети, которые рождаются за границей, автоматически получают украинское гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Украины
Чтобы получить свидетельство о рождении ребенка за границей, необходимо обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в стране, где родился ребенок.
Там проводится и определение происхождения ребенка и присвоением фамилии, имени и отчества.
Как происходит регистрация рождения?
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Письменное или устное заявление родителей или одного из них предоставляется в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
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В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может проводиться его родственниками.
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После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.
Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?
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Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего пособие при родах.
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Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
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Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).
Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.
"Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора. По результатам регистрации этого акта выдается свидетельство о рождении", - объяснили в правительстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на временно оккупированных территориях.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что делать, если ребенку за рубежом уже исполнилось 18 лет, а у него нет украинского паспорта.
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