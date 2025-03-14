Как будут контролировать возможное перемирие между Украиной и РФ: ответ Зеленского

Соблюдение перемирия между Россией и Украиной можно отслеживать различными методами. Для этого могут использовать спутники и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

"Отслеживать нарушения, возможно, на мой взгляд, следующими шагами: Первый шаг - спутник, второй шаг - это intelligence, совместная разведка Америка с Украиной может работать - контролировать благодаря дронам-разведчикам", - пояснил Зеленский.

Зеленский отметил, что, на сегодня, контроль за ситуацией возможен, если США будут получать информацию как от украинской, так и от российской стороны.

"На будущее - контролировать риски с возможным повторным вторжением может контингент, как дополнительная сила, которая должна быть расположена в соответствующих точках Украины. На воде, в небе и тому подобное. Защита ПВО, разумеется, должна быть на 100%", - отметил глава Украины.