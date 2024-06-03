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В Хмельницком сокращают число троллейбусов из-за проблем со светом

Хмельницкий, Понедельник 03 июня 2024 18:19
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В Хмельницком сокращают число троллейбусов из-за проблем со светом Иллюстративное фото: в Хмельницком будет ходить меньше троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Хмельницком уже с завтрашнего дня, 4 июня, на маршруты выйдет меньше троллейбусов, чем обычно. Причина - проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий городской совет в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, изменения касаются следующих маршрутов.

  • № 3, 13, 15, 18 и 56 (на каждом из маршрутов будет меньше на 1 транспортное средство в две смены);
  • № 19, 20 временно не будут функционировать.

Проблемы со светом

Напомним, в Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением. Их причина - постоянные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру страны.

В частности, сегодня, 3 июня, по всей Украине действуют графики отключений света.

При этом вчера, 2 июня, из-за экстренных отключений света в Киеве приостанавливали работу фуникулера.

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