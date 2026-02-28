Как аятолла Хаменеи пришел к власти и кто возглавит Иран в случае его гибели

Главное:

Судьба Али Хаменеи неизвестна. Хотя международные медиа сообщают о вероятной гибели 86-летнего верховного руководителя в результате ударов США и Израиля, в самом Иране анонсируют его видеообращение к народу.

Хотя международные медиа сообщают о вероятной гибели 86-летнего верховного руководителя в результате ударов США и Израиля, в самом Иране анонсируют его видеообращение к народу. Как выбирают преемника. Несмотря на формальную процедуру избрания органом из 88 богословов, действующий руководитель имеет значительное влияние на процесс.

Несмотря на формальную процедуру избрания органом из 88 богословов, действующий руководитель имеет значительное влияние на процесс. Должность по наследству. Главным претендентом на пост нового верховного руководителя считается сын Хаменеи, Моджтаба, который имеет поддержку от Корпуса стражей исламской революции.

В иранской системе власти высшей должностью является не президент или глава правительства, а рахбар или верховный руководитель Ирана. Он определяет общую политику страны, является верховным главнокомандующим вооруженных сил, имеет очень широкие кадровые полномочия.

Пока не известно, вакантна ли эта должность в Иране сейчас. Многочисленные источники израильских и международных СМИ сообщают, что действующий рахбар Али Хаменеи мог погибнуть в результате ракетных атак США и Израиля. Но в самом Иране уже несколько часов анонсируется видеообращение Хаменеи к народу.

Как Хаменеи пришел к власти

86-летний Хаменеи занимает должность верховного руководителя с 1989 года. До этого, с 1981 он занимал второй по важности, президентский пост в Иране. Рахбаром тогда был Рухолла Хомейни - лидер иранской революции 1979 года, которая установила в стране авторитарный исламистский режим.

После смерти Хомейни, Хаменеи пошел на повышение, заняв самую высокую возможную должность и сконцентрировав в своих руках всю полноту власти не только формально, но и фактически.

Выходец из семьи мусульманского священнослужителя высокого ранга, Хаменеи тоже пошел по этому пути, при этом активно занимаясь политикой. За оппозиционную деятельность в 1960-70 годах неоднократно попадал за решетку.

После исламской революции 1979 года Хаменеи вошел в новое руководство страны, с избранием рахбаром в 1989 году получил также титул "великого аятоллы", который часто употребляется с его именем.

"Аятолла" - сугубо богословский, не политический титул, который присваивают богословам в шиитской версии ислама, которые могут самостоятельно выносить толкование исламского права. Титула "великого аятоллы" удостаиваются лишь считанные шиитские богословы самого высокого уровня.

На посту верховного руководителя Ирана Хаменеи проводил жесткую консервативную политику, которая многократно приводила к массовым и кровопролитным протестам.

Во внешней политике он активно развивал так называемую "Ось сопротивления" - сеть политических, военных, террористических организаций на Ближнем Востоке. Ее целью был максимальный подрыв позиций Израиля и США в регионе, в "Ось" входят, к примеру, "Хезболла", хуситы, ХАМАС, многочисленные "ополчения" и "народные милиции" в Ираке и Сирии.

Читайте также: Израиль атаковал Иран при поддержке США: все о новом обострении на Ближнем Востоке

Кто станет рахбаром после Хаменеи

Должность верховного руководителя Ирана формально является избранной, но не общенародным голосованием. Рахбар назначает специальный орган - Совет экспертов, состоящий из 88 членов, которых как раз выбирают всенародно.

Однако каждый кандидат, кроме статуса авторитетного мусульманского богослова, проходит строгий отбор. Его кандидатуру должен утвердить другой орган - Совет стражей конституции, половину членов которого назначает сам рахбар.

Нынешним председателем Совета стражей является 99-летний соратник Хаменеи, Ахмад Джаннати, который занимает эту должность с 1989 года.

Поэтому в целом это дает действующему верховному руководителю Ирана много рычагов для определения кандидатуры своего преемника.

Учитывая возраст Хаменеи, вопрос о том, кто станет следующим рахбаром, давно поднимается и в самом Иране, и в западных медиа. Среди возможных кандидатов называют богословов Али Лариджани, Алирезу Арафи, Хасана Хомейни (внук первого рахбара), а также спикера парламента Мохаммеда Галибафа.

Но по самой распространенной версии, свой пост Хаменеи хотел бы передать собственному сыну, Моджтабе Хаменеи, который уже несколько десятилетий является одним из ближайших соратников отца. Кроме того, Моджтаба имеет хорошие связи с верхушкой Корпуса стражей исламской революции - главной военной и политической организации Ирана.

И как раз поддержка со стороны КСИР может стать решающим фактором - хотя даже среди иранских консерваторов не все в восторге от того, что должность рахбара тогда де-факто окажется наследственной.

Вопрос-ответ (FAQ):

- Кто на самом деле руководит Ираном?

Высшая власть в стране принадлежит не президенту, а верховному руководителю (рахбару). С 1989 года эту должность занимает 86-летний Али Хаменеи. Именно он является главнокомандующим, контролирует ключевые назначения и создал террористическую "Ось сопротивления" против Израиля и США.

- Что сейчас с Хаменеи после ударов США и Израиля?

Его судьба пока неизвестна. Западные и израильские СМИ предполагают, что он мог погибнуть во время ракетной атаки. Зато официальный Тегеран пытается сбить панику и уже несколько часов анонсирует видеообращение диктатора.

- Как в Иране назначают нового лидера?

Рахбара не выбирает народ. Его назначает Совет экспертов, но перед этим всех кандидатов жестко фильтрует Совет стражей конституции. Поскольку половину этого Совета назначает сам действующий рахбар, он имеет колоссальное влияние на выбор своего преемника.

- Кто имеет наибольшие шансы захватить власть?

Главным кандидатом считают сына действующего диктатора - Моджтаба Хаменеи. Он имеет ключевой козырь: мощную поддержку Корпуса стражей исламской революции. Однако перспектива передачи власти "по наследству" вызывает недовольство даже среди иранских консерваторов.